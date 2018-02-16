「退屈」が政治を面白くする 直接民主制へ向かう 政治 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：7 他言語で配信中：7 他言語で配信中：7 (ar) "الرتابة".. مفتاح النظام السياسي الناجح! (de) "Langeweile" - das Salz in der Suppe für gute Politik (fr) La bonne politique se fait dans «l’ennui» (it) La "noia democratica" quale garanzia di un buon sistema politico (pt) "Monotonia" - o sal na sopa para uma boa política (ru) Параг Ханна о скуке и хорошей политике (zh) 新加坡与瑞士对比 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/-%E9%80%80%E5%B1%88-%E3%81%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%82%92%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B/43903886" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/02/16 8:30に配信されました2018-02-16 08:30 ブルーノ・カウフマン氏（左）のインタビューに答えるパラグ・カンナ氏。本文記事はこちら Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 swissinfo.ch この外部リンク先サイトのコンテンツは、当該リンク先サイトの管理者にあるため、アクセシビリティに対応していない可能性があります。 swissinfo.ch - スイスの情報