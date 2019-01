O final brilhante ocorre no verão do terceiro ano, quando as larvas se transformam em pupas e os filhotes adultos eclodem. Imediatamente, as fêmeas começam a brilhar para atrair um amante do sexo masculino para o acasalamento.

Como mini-crocodilos, as larvas marrom-escuras perseguem suas presas muitas vezes maiores, matam-nas com mordidas venenosas e as comem em um dia.

O besouro bioluminescente encanta as noites quentes de verão apenas no crepúsculo de sua vida. Antes disso, ele gasta cerca de dois anos como uma larva e, de acordo com a Pro Natura, se alimenta principalmente de caracóis usando métodos brutais de caça.

De acordo com a organização de preservação da natureza, o vaga-lume ainda é muito difundido na Suíça. Mas, junto com outros insetos, é ameaçado pela destruição de habitats, pesticidas e poluição luminosa.

Glow-worm named Animal of the Year for 2019

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Vagalume é escolhido como Animal do Ano de 2019 04. Janeiro 2019 - 09:44 A organização ambientalista suíça Pro Natura elegeu o vagalume como "Animal do Ano" em uma tentativa de chamar a atenção para o rápido declínio da vida dos insetos em todo o mundo. O pirilampo, também conhecido como o "grande vagalume", é essencialmente um besouro que emite um brilho constante, disse a Pro Natura em um comunicado na quinta-feira. É a mais comum das quatro espécies de vagalumes encontradas na Suíça. De acordo com a organização de preservação da natureza, o vaga-lume ainda é muito difundido na Suíça. Mas, junto com outros insetos, é ameaçado pela destruição de habitats, pesticidas e poluição luminosa. Na Suíça, 30.000 das 36.000 espécies conhecidas de animais são insetos. Seu "mundo milagroso" está desmoronando a um ritmo assustador, escreve Pro Natura. Isso tem sérias conseqüências para a natureza e para os humanos. O besouro bioluminescente encanta as noites quentes de verão apenas no crepúsculo de sua vida. Antes disso, ele gasta cerca de dois anos como uma larva e, de acordo com a Pro Natura, se alimenta principalmente de caracóis usando métodos brutais de caça. Como mini-crocodilos, as larvas marrom-escuras perseguem suas presas muitas vezes maiores, matam-nas com mordidas venenosas e as comem em um dia. Faróis de pouso para machos famintos por amor O final brilhante ocorre no verão do terceiro ano, quando as larvas se transformam em pupas e os filhotes adultos eclodem. Imediatamente, as fêmeas começam a brilhar para atrair um amante do sexo masculino para o acasalamento. A iluminação nos órgãos de luz das fêmeas é produzida por uma reação química. Os machos, por outro lado, não brilham. Eles vagam pelo habitat procurando por um lampejo de amor. Os vagalumes que não conseguem acasalar a tempo morrem depois de duas semanas sem descendentes, pois não conseguem continuar comendo. Os vermes luminosos podem ser encontrados em muitas das mais de 700 reservas naturais da Pro Natura. Estes refúgios oferecem aos vermes brilhantes tudo o que precisam: diversos habitats, uma fauna de caracóis intacta e noites escuras. A Pro Natura promove um animal do ano desde 1998.