Empresas usam IA para contratar e demitir de forma eficiente

A inteligência artificial tem um papel cada vez mais importante no trabalho. Keystone

A inteligência artificial (IA) oferece ferramentas que influenciam contratações, demissões e promoções, o que desperta receios de que máquinas com capacidade de aprendizado autônomo passem a ditar os rumos das carreiras.

Empresas, recrutadores e candidatos já experimentam a nova tecnologia. Algoritmos podem redigir descrições de vagas, filtrar currículos para encontrar o melhor candidato ou ajudar a criar programas de treinamento ao identificar lacunas na capacitação dos funcionários atuais.

A IA também auxilia candidatos a elaborar currículos e cartas de apresentação, e alguns apps até sugerem as respostas ideais durante entrevistas e testes remotos.

Mas há uma crescente percepção de que há um ponto crítico em que o uso da IA se torna mais um obstáculo do que uma ajuda. No centro de qualquer relação de trabalho estão as pessoas, que precisam se conectar e usar sua própria intuição ao tomar decisões.

Até mesmo a Anthropic, uma empresa gigante do Vale do Silício, pediu que candidatos limitem o uso de tecnologia ao se inscreverem para vagas, segundo o jornal inglês Financial Times.

“Uma batalha de máquina contra máquina não ajuda a resolver os desafios da escassez de mão de obra e capacitação”, disse Liana Melchenko, membro do conselho da fundação ISACALink externo (criada em 2020 para promover diversidade no setor de tecnologia).

“Os empregadores começam a reconhecer isso e estão dando mais atenção ao pensamento criativo, à resolução de problemas complexos, à capacidade de aprendizado e à inteligência emocional. As qualidades mais valiosas de um candidato são justamente o que o torna humano.”

Mudança no mercado

A IA também tem levantado questões incômodas sobre a confidencialidade de dados pessoais e a capacidade das máquinas de tratar os funcionários com dignidade e empatia.

+ Jovens apostam em carreiras à prova de robôs

Já houve casos de sistemas de IA mal programados que reproduziam a discriminação, como no caso de uma ferramenta de recrutamento abandonada pela Amazon em 2018 por demonstrar viés contra mulheres. Além disso, o uso de IA para julgar emoções humanas em vídeos tem gerado preocupações sobre a invasão de máquinas em áreas pessoais sensíveis.

Autoridades ao redor do mundo, incluindo a Suíça, debatem como controlar o impacto da IA no recrutamento e monitoramento de funcionários. “A IA muda fundamentalmente o mundo do trabalho. Regulamentações mais rígidas são essenciais para proteger os direitos dos trabalhadores e garantir-lhes o direito à consulta quando sistemas de IA são introduzidos”, afirmou Daniel Hügli, membro do conselho e chefe de TIC do sindicato suíço Syndicom.

Em fevereiro, o sindicato exigiu que a Suíça adote as regulamentações da União Europeia sobre o uso de IA no local de trabalho, incluindo medidas de proteção de dados, transparência sobre quando e como a IA é usada e a proibição de sistemas que analisam emoções humanas.

Empresas utilizam IA

A Suíça segue um caminho lento e cauteloso em direção à regulamentação da IA. O país alpino aderiu à Convenção sobre IA do Conselho da Europa, o AI ActLink externo , que protege direitos humanos, mas levará pelo menos dois anos para que as leis suíças sejam adaptadas.

Um relatório do Ministério suíço das Comunicações (BakomLink externo, na sigla em alemão) publicado em fevereiro, ressalta que qualquer empresa ou agência suíça que atue na UE estará automaticamente sujeita às rigorosas regras do AI Act europeu, em vigor desde 2024.

+ Inteligência artificial na China avança sob controle estatal e intriga a Suíça

Ferramentas de IA estão começando a se fazer presentes no mercado de trabalho suíço. Uma pesquisa da swissinfo.ch com empresas como a rede de supermercados Migros, a farmacêutica Novartis, a estatal Swisscom e a multinacional Nestlé revelou uma abordagem gradual e cautelosa em relação à tecnologia.

Por exemplo, a Migros, maior varejista da Suíça, desenvolveu um chatbot no WhatsApp para que jovens possam tirar dúvidas sobre vagas de aprendizagem. A ferramenta ajuda a encontrar informações, mas não influencia na seleção de candidatos, segundo a empresa.

Vantagens da IA

“Nossa filosofia de recrutamento continua priorizando o elemento humano”, disse um porta-voz da Nestlé. “Quando soluções de IA são identificadas, seguimos um processo rigoroso para garantir que sejam adequadas.”

Mas, embora as empresas estejam agindo com cautela, elas também reconhecem os ganhos de eficiência que a IA pode oferecer quando usada com responsabilidade.

A empresa de recrutamento suíça Adecco, por exemplo, ampliou o uso de um software de recrutamento com IA da americana Bullhorn.

Sistemas de IA podem identificar rapidamente padrões em grandes volumes de dados que passariam despercebidos ao olho humano, sugerindo melhorias em um “diálogo” bidirecional com os recrutadores.

Segundo Ghislaine Couvreur, ex-diretor da extinta plataforma suíça de IA Vima Link, empresas e trabalhadores também devem aproveitar as vantagens de algoritmos bem treinados.

Máquinas devem servir às pessoas

A Vima Link era especializada em identificar traços de personalidade e habilidades interpessoais, principalmente para recrutamento. A empresa faliu em 2023 devido a problemas de governança.

+ Suíça menos protegida dos riscos da inteligência artificial

Couvreur reconhece que o cumprimento integral das restrições da UE, incluindo a nova Lei de IA, que entrou em vigor em agosto de 2024, poderia representar um desafio adicional para a plataforma.

Mas ela continua convencida de que a tecnologia pode trazer benefícios positivos se for cuidadosamente construída e contiver verificações e balanços suficientes, como o conselho de ética estabelecido pela Vima Link para mitigar riscos e fornecer orientação adequada.

“Isso pode ajudar definitivamente os funcionários e gerentes a entender melhor como estão se saindo e como são percebidos pelos outros, ao mesmo tempo em que elimina o preconceito tanto quanto possível.”

“Os sistemas de IA só funcionam quando servem às pessoas e melhoram suas experiências”, disse. “Isso pode ajudar os funcionários a entender melhor como estão se saindo e como são percebidos pelos outros.”

Mas convencer os funcionários de que esses sistemas são objetivos é outro desafio que os desenvolvedores de IA precisam enfrentar.

Edição: Gabe Bullard/sb

Adaptação: DvSperling