Estudo revela crescimento e longevidade das árvores

As árvores atingem a velhice usando estratégias diferentes. Isso foi demonstrado por uma equipe de pesquisadores suíços com mais de 100 cientistas de todo o mundo em um novo estudo para o qual eles analisaram árvores com mais de três mil anos de idade.

Lalasia Bialic-Murphy, da ETH Zurich, disse à agência de notícias Keystone-SDA que o estudo em larga escala forneceu informações valiosas. Ela é a principal autora do estudo, que foi publicado na revista “ScienceLink externo“.

“Embora as árvores estejam entre os organismos de vida mais longa da Terra, não sabemos muito sobre seu ciclo de vida”, disse a pesquisadora. “Surpreendentemente, as árvores mais antigas das florestas tropicais vivem tanto quanto as árvores mais antigas das florestas boreais do Canadá”, disse Bialic-Murphy.

Até agora, supunha-se que as árvores de crescimento rápido tinham uma expectativa de vida curta e as árvores de crescimento lento tinham uma expectativa de vida longa. Os pesquisadores agora conseguiram demonstrar que nem todas as árvores seguem esse padrão.

