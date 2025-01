Hospital suíço produz medicamento de bactérias fecais

Hospital de Lausanne produz medicamento a partir de bactérias fecais. Keystone-SDA

Em Lausanne, na Suíça de língua francesa, a inflamação intestinal grave é tratada com comprimidos feitos de bactérias fecais. O Hospital Universitário do cantão de Vaud (Chuv) é o primeiro hospital suíço a receber aprovação para a produção de tais medicamentos a partir de fezes de doadores.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Lausanne hospital produces drug from faecal bacteria ler mais Lausanne hospital produces drug from faecal bacteria

Deutsch de Lausanner Spital produziert Medikament aus Fäkalbakterien original ler mais Lausanner Spital produziert Medikament aus Fäkalbakterien

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Com a concessão da autorização de comercialização para o transplante de microbiota fecal (TMF) pela agência reguladora de medicamentos Swissmedic, o hospital se tornará o primeiro centro credenciado na Suíça, anunciou o hospital na segunda-feira.

Esse método envolve o transplante do conteúdo intestinal de um doador com bactérias saudáveis para o intestino danificado de outra pessoa. As pílulas fecais são usadas para tratar infecções intestinais com a bactéria clostridium difficil, uma doença que geralmente leva a diarreia grave. Essas infecções também têm uma alta taxa de recaída. De acordo com o Chuv, cerca de um em cada quatro pacientes adoece novamente após o tratamento.

+ Uma Arca de Noé para a flora intestinal

Tratamento eficaz

O tratamento de tais infecções com um transplante de microbiota fecal provou ser significativamente mais eficaz do que o tratamento convencional com antibióticos, de acordo com o hospital universitário. A taxa de recuperação é de até 95%, em comparação com 30% quando o tratamento é feito apenas com antibióticos.

Para produzir o medicamento, os funcionários do Chuv coletam amostras de fezes dos doadores e isolam as bactérias saudáveis no laboratório.

O processo de seleção dos doadores de fezes é rigoroso: apenas cerca de um em cada dez doadores em potencial é aceito, de acordo com o Chuv.

Os custos do tratamento com esse medicamento ainda não são cobertos pelo seguro de saúde. De acordo com o Hospital Universitário, uma solicitação nesse sentido foi enviada ao Ministério da Saúde suíço.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever