Pesquisadores suíços criam bateria movida a cogumelo

Pesquisadores suíços criam baterias movidas a cogumelos Keystone-SDA

Pesquisadores suíços criaram uma bateria a partir de cogumelos que poderia alimentar sensores usados na agricultura e na pesquisa ambiental.

A bateria viva não produz muita eletricidade, mas poderia alimentar sensores em regiões remotas, por exemplo, como anunciaram os Laboratórios Federais Suíços de Ciência e Tecnologia de Materiais (Empa) na quinta-feira. Esses sensores são usados na agricultura e na pesquisa ambiental.

Em termos estritos, a bateria de cogumelo é uma célula de combustível microbiana. Ela usa o metabolismo de dois tipos diferentes de fungos para gerar eletricidade. No ânodo, o polo negativo da célula, um fungo de levedura é alimentado com açúcar. Ao processar esses nutrientes, ele libera elétrons. Do outro lado da célula, um fungo de mofo branco produz uma enzima que captura os elétrons e os conduz para fora da célula.

A bateria é produzida usando uma impressora 3D. As células do cogumelo são misturadas à tinta de impressão. Se a bateria estiver seca, ela não produzirá eletricidade. Ela é ativada com a adição de água e nutrientes.

Biodegradável

A maior vantagem da bateria de cogumelo é que, ao contrário das baterias convencionais, ela não é apenas completamente atóxica, mas também biodegradável.

Os pesquisadores liderados por Carolina Reyes apresentaram a bateria em um estudo publicado na revista ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Os pesquisadores agora querem tornar a bateria de cogumelo mais eficiente e durável, conforme explicaram no comunicado à imprensa da Empa. Eles também querem procurar outros tipos de cogumelos que sejam adequados para o fornecimento de eletricidade.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

