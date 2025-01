Pesquisadores suíços transformam CO2 em produto químico industrial

Usando um novo processo, pesquisadores suíços podem converter CO2 em acetaldeído químico, que é valioso para a indústria. O acetaldeído é usado na produção de perfumes e plásticos, entre outras coisas.

Até agora, o produto químico era produzido a partir de matérias-primas obtidas de combustíveis fósseis, como petróleo bruto ou gás natural, explicou na segunda-feira a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL).

De acordo com a EPFL, isso beneficia o meio ambiente de duas maneiras. Por um lado, o gás de efeito estufa CO2 é usado em vez de ser liberado na atmosfera e, por outro lado, o novo processo reduz a necessidade de combustíveis fósseis para a produção de acetaldeído.

A equipe de pesquisa liderada pela EPFL desenvolveu um novo catalisador de cobre para essa finalidade. Esses catalisadores já haviam se mostrado adequados para essa conversão. No entanto, de acordo com a EPFL, eles tinham que lidar com a baixa seletividade. Portanto, eles não apenas converteram o CO2 em acetaldeído, mas também produziram muitos subprodutos ao mesmo tempo.

Nos testes, o novo catalisador converteu 92% do CO2 no produto químico desejado. “Os resultados foram notáveis”, disse a EPFL no comunicado à imprensa. Além disso, o catalisador manteve seu desempenho durante vários ciclos e não oxidou mesmo após contato com o ar.

Como o acetaldeído é um componente básico para muitos outros produtos químicos, essa pesquisa tem o potencial de mudar vários setores, desde o farmacêutico até o agrícola, de acordo com a universidade.

