Pesquisadores suíços usarão IA para melhorar previsões de tempo e clima

Os pesquisadores poderão usar os recursos de computação do supercomputador Alps, um dos supercomputadores mais potentes do mundo, para o projeto conjunto. Keystone-SDA

A MeteoSwiss e o Centro Suíço de Ciência de Dados (SDSC) querem fazer maior uso da inteligência artificial (IA) em meteorologia e climatologia no futuro. Um acordo de estrutura correspondente para os próximos quatro anos foi assinado.

2 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O uso de IA tem o objetivo de otimizar as previsões meteorológicas de curto prazo, prever melhor o desenvolvimento de tempestades e aumentar a precisão da previsão meteorológica de dez dias, disseram o Departamento Federal de Meterologia e Climatologia (MeteoSwiss) e o SDSC. O uso automático de dispositivos de medição, como câmeras meteorológicas, e o controle de qualidade dessas medições também devem ser impulsionados pela IA.

Com o uso da IA, os cientistas podem observar melhor o clima do passado e calcular com maior precisão o clima do futuro, disseram as duas instituições. Essas análises climáticas são uma base fundamental para a adaptação às mudanças climáticas, medindo o potencial da energia eólica e fotovoltaica e avaliando o risco de enchentes.

Mostrar mais

Mostrar mais Alps: o supercomputador suíço que lidera a ciência e desafia gigantes tecnológicos Este conteúdo foi publicado em Com o novo supercomputador Alps, a Suíça recupera posição de destaque na supercomputação mundial. 20x mais potente que seu antecessor, será usado para mapear o universo e avançar na IA. ler mais Alps: o supercomputador suíço que lidera a ciência e desafia gigantes tecnológicos

Os dois parceiros estão trabalhando em estreita colaboração com o Centro Nacional Suíço de Supercomputação no instituto federal de tecnologia ETH Zurich e poderão usar o processador do supercomputador Alps para o projeto conjunto. Esse é um dos supercomputadores mais potentes do mundo e é particularmente adequado para aplicativos de computação no campo da IA.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever