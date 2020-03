Os pesquisadores da ETH Zurique reconstruíram os prováveis casos agudos de Covid-19 a serem esperados com base nos dados da Sociedade Suíça de Medicina Intensiva, no número de mortes no cantão de Zurique, e em números do www.corona-data.ch, utilizando modelos de equações diferenciais.

A partir desta data, se não forem tomadas medidas em tempo (leia-se: já), podem faltar 86 lugares só em Zurique, disse ele. "A falta de leitos também seria sentida em Berna e Solothurn. A situação poderia piorar muito no Valais com mais de 250 casos excedentes" - ou 1.000 em toda a Suíça, acrescentou ele.

Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Além do cantão do Ticino, a capacidade de camas já encontra-se no limite nos cantões de Vaud, Genebra, Valais e Grisões, disse ele na sexta-feira, em entrevista ao diário La Liberté e aos jornais parceiros. "Segundo os nossos modelos, chegaremos a uma escassez [maior] no dia 2 de abril".

Levando em conta o número atual de leitos em unidades de terapia intensiva, estimado em 979, e o número de mortes ligadas ao Covid-19, "nosso último relatório sugere que o sistema está próximo da saturação, com base nos dados disponíveis", disse Thomas Van BoeckelLink externo , do departamento de ciência de sistemas ambientais da ETHZ e co-autor do relatório.

A Suíça deverá ficará sem leitos de terapia intensiva no dia 2 de abril devido à progressão da pandemia do coronavírus, segundo um estudo do Instituto Federal de Tecnologia ETH Zurique. Calcula-se que o déficit de UTIs em todo o país chegue por volta das mil unidades.

Intensive care beds could run out in a week, study predicts

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Leitos em UTIs podem lotar em uma semana 27. Março 2020 - 16:41 A Suíça deverá ficará sem leitos de terapia intensiva no dia 2 de abril devido à progressão da pandemia do coronavírus, segundo um estudo do Instituto Federal de Tecnologia ETH Zurique. Calcula-se que o déficit de UTIs em todo o país chegue por volta das mil unidades. Levando em conta o número atual de leitos em unidades de terapia intensiva, estimado em 979, e o número de mortes ligadas ao Covid-19, "nosso último relatório sugere que o sistema está próximo da saturação, com base nos dados disponíveis", disse Thomas Van Boeckel, do departamento de ciência de sistemas ambientais da ETHZ e co-autor do relatório. Além do cantão do Ticino, a capacidade de camas já encontra-se no limite nos cantões de Vaud, Genebra, Valais e Grisões, disse ele na sexta-feira, em entrevista ao diário La Liberté e aos jornais parceiros. "Segundo os nossos modelos, chegaremos a uma escassez [maior] no dia 2 de abril". A partir desta data, se não forem tomadas medidas em tempo (leia-se: já), podem faltar 86 lugares só em Zurique, disse ele. "A falta de leitos também seria sentida em Berna e Solothurn. A situação poderia piorar muito no Valais com mais de 250 casos excedentes" - ou 1.000 em toda a Suíça, acrescentou ele. Van Boeckel destacou que esta é uma estimativa, que não se baseia nos dados que os hospitais são obrigados a apresentar ao governo desde 13 de março. Leitos que ainda estão disponíveis no norte, centro e leste da Suíça, assim como nos grandes hospitais das cidades, poderiam absorver parcialmente o excedente de pacientes dos cantões de Vaud e Ticino, calcula Van Boeckel. Passada a marca das 200 mortes Os pesquisadores da ETH Zurique reconstruíram os prováveis casos agudos de Covid-19 a serem esperados com base nos dados da Sociedade Suíça de Medicina Intensiva, no número de mortes no cantão de Zurique, e em números do www.corona-data.ch, utilizando modelos de equações diferenciais. Até 27 de março, quase 12.000 pessoas haviam testado positivo para o Covid-19 na Suíça e por volta de 200 pessoas haviam morrido.