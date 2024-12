Projeto piloto vai instalar placas solares em trilhos de trem na Suíça

Os módulos solares podem ser instalados manual ou mecanicamente usando uma máquina ferroviária especialmente projetada pela Scheuchzer SA. Ela afirma que pode instalar até 1.000 m2 de painéis solares por dia. Sun-Ways

As autoridades deram enfim o sinal verde para um projeto que vai produzir energia solar em uma linha ferroviária no oeste da Suíça nos próximos, durante os próximos três anos. A tecnologia vem atraindo interesse de outros países.

Sun-WaysLink externo, uma pequena startup privada, confirmou que após dez meses de construção de protótipos, testes, medições e avaliações de especialistas, o Ministério suíço dos Transportes (BAVLink externo, na sigla em alemão) finalmente concedeu à empresa uma licença para começar a testar suas placas solares. Os testes serão feitos em uma linha ferroviária aberta ao tráfego na região de Neuchâtel.

A empresa começará a implantar o sistema de painéis solares removíveis a partir da primavera de 2025 em um trecho de 100 metros de trilhos operado pela transN, a empresa de transporte público do cantão (área administrativa suíça, equivalente a um estado) de Neuchâtel. Para a fase inicial de teste de três anos, 48 painéis serão instalados entre os trilhos e conectados à rede de eletricidade, integrando a energia gerada ao sistema geral. A fase inicial de teste tem um orçamento previsto de CHF 585.000 (US$ 681.000).

O projeto piloto é uma novidade no mundo, disse o CEO da Sun-Ways, Joseph Scuderi.

“Esta será a primeira vez que painéis solares serão instalados em uma linha ferroviária com trens passando por cima deles”, disse ele à SWI swissinfo.ch.

A ideia de instalar painéis solares ao longo dos trilhos ferroviários não é nova. Duas outras empresas, a italiana Greenrail e a inglesa Bankset Energy, também têm testado instalar elementos fotovoltaicos nos dormentes de madeira que ficam entre os trilhos. No entanto, a Sun-Ways foi a primeira a patentear um sistema removível, em colaboração com a EPFL, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne.

Os módulos solares da Sun-Ways podem ser instalados manualmente ou mecanicamente usando uma máquina ferroviária especialmente projetada pela Scheuchzer SA, especialista em manutenção ferroviária. A empresa afirma ser capaz de instalar até 1.000 m2 de painéis solares por dia. As placas solares também podem ser rapidamente removidas para manutenção ou para serem substituídas.

A Sun-Ways começará a testar sua tecnologia na primavera de 2025 em uma linha ferroviária aberta ao tráfego perto de Buttes, no cantão de Neuchâtel, no oeste da Suíça. Sun-Ways

“A qualquer momento você pode remover os painéis para refazer alguma soldagem, remover um parafuso ou trocar um dormente”, disse Scuderi.

Agora o empreendedor está aliviado, depois de ter visto seu projeto ter sido descarrilhado dos trilhos no verão passado. O escritório de transportes inicialmente rejeitou o pedido da Sun-Ways como medida de precaução, pois não tinha nenhuma referência técnica sobre a tecnologia solar proposta. Mas após a análise de protótipos especialmente construídos e relatórios técnicos adicionais, a fase de testes está pronta para começar.

Projetos piloto mundo afora

O interesse internacional na tecnologia Sun-Ways está crescendo.

“Às vezes, fico um pouco sobrecarregado com o que está acontecendo”, disse Scuderi. “As coisas estão se movendo rapidamente.”

Depois que a Sun-Ways ganhou prêmios de inovação para startups na França, a pequena empresa entrou em negociações com a ferroviária estatal francesa SNCF para estudar um projeto piloto. Agora, a startup está envolvida em projetos semelhantes na Coreia do Sul, Espanha e Romênia e discutindo potenciais parcerias na China, Tailândia, Austrália e Estados Unidos.

A startup sediada no cantão de Vaud precisou criar vários protótipos para convencer o Departamento Federal de Transportes a conceder uma licença para iniciar o projeto piloto. Sun-Ways

Na Suíça, a empresa também criou um sistema de painéis solares para ferrovias privadas que conectam armazéns ou parques industriais. O município de Aigle autorizou a realização de um estudo de viabilidade para instalar as placas em um trecho de 1.500 metros dos trilhos privados que atendem a zona industrial.

Potencial para alimentar a rede energética

Que tipo de impacto ambiental a tecnologia solar-ferroviária pode gerar? A Sun-Ways afirma que os painéis poderiam ser instalados em todos os 5.317 quilômetros da rede ferroviária suíça. Ao fazer isso, a rede ferroviária nacional poderia produzir até 1 Terawatt-hora (TWh) de energia solar por ano, ou cerca de 2% da eletricidade consumida no país

+ Painéis solares sobre rodovias podem acelerar o fornecimento de energia verde?

O porta-voz da FOT, Mark Siegenthaler, disse não poder confirmar as estimativas de longo prazo da Sun-Way. Mas a produção de energia renovável nas proximidades da infraestrutura ferroviária é “bem-vinda”, afirmou à SWI swissinfo.ch.

A prioridade, disse Siegenthaler, é que a Sun-Ways e a transN ganhem experiência com o piloto de três anos e entendendo melhor o funcionamento do projeto, como será o desgaste dos equipamentos, além dos desafios de manutenção e monitoramento do sistema.

+ Suíça testa uso de painéis solares em trilhos ferroviários No ano passado, a União Internacional das Ferrovias destacou para a SWI swissinfo.ch problemas potenciais que podem surgir, como microfissuras em painéis, o maior risco de incêndios e o aumento do ruído refletido. Scuderi concorda que sua iniciativa ainda está no estágio piloto e que “sem dúvida aprenderemos muito para melhorar a tecnologia”.

Aposta na energia solar

Aumentar a produção de energia solar é um dos principais pilares da estratégia da Suíça para zerar as emissões líquidas até 2050. As autoridades querem produzir 45 terawatts-hora de energia solar e eólica por ano até 2050, aumentando sete vezes a produção em relação a 2023. Recentemente, a Suíça aprovou uma legislação para acelerar a produção da energia com placas solares em todo o país – o governo agora apoia a instalação em uma variedade de superfícies, de telhados a autoestradas, chegando até mesmo às pastagens alpinas .

+ Suíça constrói primeiro parque solar de grande escala nos Alpes

Como ocorre em muitos outros países, o mercado fotovoltaico suíço tem crescido muito. Desde 2020, a produção de energia solar aumentou 40%.

“Atualmente a energia solar fornece de 2 a 3% do adicional das necessidades de eletricidade da Suíça por ano. A alternativa está se tornando, assim, ao lado da energia hidrelétrica, o segundo pilar do nosso fornecimento de eletricidade. Até 2050, a eletricidade solar será capaz de cobrir 50% das necessidades anuais, apesar do aumento do consumo”, diz Matthias Egli, CEO da Swissolar, a associação do setor.

Suíça tenta recuperar o atraso

Apesar do surto de crescimento, a Suíça continua atrás de outros países europeus.

Um estudo da Fundação Suíça de Energia publicado em maio, que analisa a produção de energia solar e eólica per capita na Europa, classificou a Suíça no 22º lugar, à frente de Malta, Romênia, República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia e Letônia.

Na produção de eletricidade solar, a Suíça está bem atrás de países do norte da Europa que desfrutam de menos radiação solar. A Holanda ficou em primeiro lugar no ano passado, produzindo mais do que o dobro de energia solar por pessoa que a Suíça. A Alemanha também supera a Suíça em sua produção de energia solar per capita.

O problema, diz a Fundação, é que a Suíça foi retida por sua estrutura legal. “Os riscos financeiros e de planejamento para investimentos em usinas eólicas e solares são muito altos”, a entidade publicou em maio. Novas legislações, como a Lei da Eletricidade endossada pelos eleitores em junho de 2024, que visa impulsionar o desenvolvimento de energia renovável, devem ajudar a garantir “metas vinculativas e condições de estrutura favoráveis ao investimento”, acrescentou.

Edição: Veronica DeVore/fh

Adaptação: Clarissa Levy

