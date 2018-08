Acompanhamos a tradicional queima de fogos do dia 1° de agosto, Dia Nacional da Suíça, na cidade à beira do lago de Neuchâtel. O cantão de ...

Como os suíços do exterior comemoraram o Dia Nacional da Suíça 02. Agosto 2018 - 14:40 Cerca de um em cada dez suíços não mora na Suíça, mas isso não significa que eles deixam de comemorar o Dia Nacional da Suíça em 1º de agosto. Analisamos o fluxo do Instagram com a hashtag #WeAreSwissAbroad e escolhemos algumas imagens e vídeos. América do Sul: Brasil São Paulo abriga a “Colônia Helvetia”, onde as celebrações do 1º de agosto são carinhosamente realizadas todos os anos. Você pode ver no vídeo que as mulheres também balançam os pesados sinos de vacas. Um portador da bandeira lidera a procissão. Na Suíça, o risco de incêndios florestais resultou na proibição de fazer fogueiras em muitos lugares. Isso não é um problema no Brasil. América do Norte: Toronto e Edmonton Uma bandeira suíça foi erguida ao lado do Old City Hall, em Toronto, no Canadá. Uma pequena cerimônia aconteceu ao mesmo tempo. A cerimônia, com música tradicional, foi organizada pelo Swiss Club Toronto. A Edmonton Swiss Society, também no Canadá, convidou pessoas para a fazenda de propriedade da família Mettler. A festa em Edmonton também incluiu muitas lanternas - e o coro suíço local de voz masculina. Ásia: Indonésia A leitora do swissinfo.ch, Jessica Grosswiler, marcou suas fotos das comemorações do 1º de agosto em Jacarta com #WeAreSwissAbroad. Ela também posou para uma foto com a embaixadora da Suíça na Indonésia, Yvonne Baumann (à direita). Sua atração preferida é a raclette anual. Seu filho até tomou um golezinho de vinho tinto. Austrália: Melbourne Membros do Swiss Club Victoria levantaram os pés. Europa: França Enquanto a Suíça fazia 727, Louise fazia um aninho. Você é cidadão suíço morando no exterior? Então adicione a hashtag #WeAreSwissAbroad em suas fotos no Instagram.