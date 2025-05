Na Suíça, recusar cargo político pode render multa de cinco mil francos

Bombeiros em ação: os profissionais são os vestidos de amarelo e os de vermelho, voluntários. Keystone / Martial Trezzini

Cidadãos podem ser convocados a assumir cargos políticos locais mesmo sem se candidatarem. A prática faz parte do chamado "sistema de milícia", modelo tradicional que estimula a participação direta da população, mas que hoje enfrenta críticas por aprofundar desigualdades sociais e afastar mulheres da vida pública.

Na Suíça, diz-se que as pessoas se mudaram porque foram eleitas para cargos públicos contra sua vontadeLink externo. Qualquer um que desrespeite essa exigência oficial pode receber uma multa de até cinco mil francos. O cargo obrigatório é a forma mais extrema do princípio da milícia.

No entanto, essa é uma das peculiaridades do sistema político suíço. Até hoje, em alguns cantões (estados), uma pessoa pode ser nomeada para cargos locais contra sua vontade. Contudo, isso raramente acontece.

O que é o sistema de milícias?

O sistema de milícia é um termo usado apenas na democracia na Suíça. O princípio da milícia é baseado na ideia de que os cidadãos devem cumprir funções públicas, seja no corpo de bombeiros, como juízes leigos, em um conselho escolar ou nos parlamentos.

O princípio da milícia é considerado “o padrão ouro de participação” na Suíça. É assim que os cientistas políticos Markus Freitag, Pirmin Bundi e Martina Flick Witzig colocam em “Trabalho da Milícia na SuíçaLink externo“. A maioria dos cargos oferece pequena remuneração, em forte contraste com o alto nível dos salários suíços.

A ideia básica por trás disso é a de que se os cidadãos assumirem a responsabilidade social e política a partir de suas próprias convicções e de suas vidas profissionais cotidianas, eles poderão tomar decisões de forma mais independente. Eles são financeiramente independentes do cargo oficial. Espera-se que a perspectiva externa também ajude a evitar que a burocracia cresça demais.

Conteúdo externo

Ao mesmo tempo, o sistema de milícias visa evitar que a distância entre a população e a política se torne muito grande. Quando são os próprios cidadãos que têm responsabilidade política, isso pode criar proximidade e identificação. Mesmo sem ocupar um cargo, os suíços podem ter uma influência direta na política graças a iniciativas populares e referendos.

Apesar dessas vantagens, o princípio da milícia muitas vezes leva pessoas abastadas, com suficiente tempo disponível, a assumir responsabilidades políticas. Foi o que os cientistas políticos Wolf Linder e Sean Müller descobriram: “A compensação gratuita ou apenas parcial leva à discriminação social que muitas vezes é ignorada”.

Ainda há diferenças na representação de gênero, que alguns atribuem ao princípio da milícia: apenas 0,5% das mulheres, mas 1,7% dos homens, se voluntariaram em partidos e cargos políticos em 2020.

As funções locais da milícia na Suíça incluem reuniões noturnas, enquanto as mulheres, em particular, realizam trabalhos de assistência. Se os políticos locais fossem remunerados de acordo com um trabalho normal, mais pessoas poderiam pagar por creches. Ou a atividade política ocorreria durante o horário de expediente.

Raízes nas forças armadas

O termo sistema de milícia vem do exército e tem suas raízes na Roma Antiga e na cidade-estado de Atenas. O Exército suíço também é organizado de acordo com o princípio da milícia e não como uma força armada profissional. É por isso que o teórico político italiano Nicolau Maquiavel reconheceu na Suíça medieval “o retorno do princípio romano da unidade entre cidadão e soldado”, como afirmaLink externo o jurista Andreas Kley.

Mas mesmo antes da fundação do Estado federal suíço, o princípio da milícia já havia se tornado um pilar da vida civil no cultivo cooperativo da terra e na chamada LandsgemeindeLink externo. (veja artigo abaixo)

No século 21, o sistema de milícias é considerado em declínio e está em crise. Pequenas comunidades, em particular, estão desesperadamente procurando por políticos. O livro “Trabalho da Milícia na Suíça” descreve “sinais de fadiga”, particularmente a nível local.

Ceticismo em relação aos políticos

Todos os políticos em cargos de responsabilidade em cidades menores têm outros empregos paralelos. Para a alta política, o princípio da milícia representa um difícil ato de equilíbrio: a política não é realmente considerada uma profissão. Os membros do parlamento de uma cidade ou cantão não ganham remuneração suficiente para se sustentarem apenas com seu mandato político. E mesmo no Parlamento Federal, muitos seguem uma carreira paralelamente às suas semanas de sessão.

Muitos eleitores ficam céticos quando um membro do Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) ou do Conselho de Estados (Senado) não exerce uma profissão além de seu cargo político. No entanto, o Parlamento federal não foi projetado para pleno emprego: de acordo com um estudo de 2017, o trabalho parlamentar correspondeLink externo, em média, a meio período. Além disso, há campanhas eleitorais e aparições públicas, que correspondem a uma mediana de emprego de 24% (Conselho de Estados) ou 36% (Conselho Nacional).

Assim, o trabalho parlamentar não precisa cobrir 42 horas, mesmo no nível mais alto, que na Suíça é a taxa horária para trabalho em tempo integral.

Em comparação com seus colegas das vizinhas Alemanha, Áustria, Itália e França, os parlamentares na Suíça ganham significativamente menos. Embora os salários na Suíça sejam geralmente significativamente mais altos.

Conteúdo externo

Mesmo em países como Brasil e Colômbia, onde os salários médios são ainda mais baixos, as pessoas na política ganham mais do que na Suíça.

Mas as inúmeras profissões e ocupações secundárias levam a uma infinidade de interesses pessoais.

A organização não governamental Transparência InternacionalLink externo fala de “parlamentares como principais lobistas” no Palácio Federal Suíço e descreve uma fusão de trabalho parlamentar e de lobby.

Governo bem pago

Os sete ministros federais, que juntos formam o governo suíço, ganham 477.668 francos, mais do que o presidente dos EUA ou o chanceler alemão. Além disso, eles recebem 12 mil francos pela presidência federal, caso a assumam anualmente.

Conteúdo externo

O sistema de milícias suíço não chega ao mais alto nível do governo. Mas isso se reflete nos currículos: a ministra suíça das Finanças, Karin Keller-Sutter, por exemplo, começou sua carreira política como vereadora local em seu município natal.

Ela fez parte do parlamento cantonal, do governo cantonal e do Parlamento federal. Hoje ela é conselheira federal (ministra) e foi nomeada presidente da Confederação Helvética em 2025.

