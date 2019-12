Il 5G è un test per i limiti della sicurezza informatica in Svizzera

Ele menciona o frequencia como possivelmente tal grupo, embora Schibler-Ulmann não queira se comprometer. O frequencia naturalmente tem algum contato com outras organizações, diz ela, e é ativa em fóruns gerais transversais como "5G en Suisse, non merci!"Link externo . Mas ela não quer comentar muito sobre outras iniciativas, nem sobre a cooperação futura.

Para Graf, o teste decisivo para tal organização será, em última análise, sua capacidade de argumentar com base em fatos, e não em ficção. Para um tópico como 5G, onde as teorias da conspiração são abundantes e as emoções aguerridas, os grupos que permanecem cientificamente fundamentados serão os mais credíveis, diz ele.

"As pessoas querem pôr as coisas em movimento", diz ele. Nesta fase inicial, é normal que surjam novos grupos, "como as start-ups da democracia". E no caso da 5G é ainda mais natural, já que há "uma demanda tão grande por ação, mas nenhuma organização liderando o processo", diz ele.

Richard Koller, presidente do grupo que faz campanha pelo controle municipal da 5G (a ser lançado oficialmente em março), também não está preocupado com o fluxo.

As principais exigências serão provavelmente um apelo a limites de frequência máxima mais baixos e uma garantia de que as ondas 5G não vão penetrar em casas particulares, diz ela.

Por fim, o grupo de defesa do consumidor frequenciaLink externo , está na fase final da elaboração do seu texto, que terá como objetivo geral "repensar o planejamento da rede 5G e torná-la mais sustentável e eficiente", segundo o vice-presidente do grupo, Tamlin Schibler-Ulmann.

Já que as autoridades, empresas de telecomunicações e especialistas não conseguem comunicar claramente os perigos e méritos da banda 5G, os eleitores suíços podem acabar tendo a última palavra - mesmo que a questão possa parecer mais técnica do que política.

5G: from popular anger to people’s initiatives

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Revolta popular ao 5G rende diversas iniciativas populares Domhnall O'Sullivan 09. Dezembro 2019 - 08:30 Já que as autoridades, empresas de telecomunicações e especialistas não conseguem comunicar claramente os perigos e méritos da banda 5G, os eleitores suíços podem acabar tendo a última palavra - mesmo que a questão possa parecer mais técnica do que política. Nada menos que cinco campanhas separadas para iniciativas populares estão atualmente em andamento, todas aproveitando as ondas de descontentamento popular que se uniram nos últimos meses em uma "rebelião real", como disse o ativista Hans-Ulrich Jakob na semana passada. E embora cada ingrediente dessa "salada de iniciativas" esteja operando com um objetivo geral compartilhado todos (tornar a tecnologia segura para os cidadãos), cada um é também claramente individual - tanto que, por enquanto, não há sinais de cooperação evidente. Por exemplo, a iniciativa "Por uma comunicação móvel consciente da saúde e energeticamente eficiente", que começou a recolher assinaturas em outubro, tem uma série de exigências: fixar firmemente os valores-limite para frequências de ondas; diferenciar claramente os limites internos e externos para essas ondas; e estabelecer zonas livres de ondas em escolas e seções de transporte público. A iniciativa "Responsabilidade pela telefonia móvel", por outro lado, propõe uma única e simples alteração constitucional: responsabilizar as empresas de telecomunicações pelos danos corporais ou materiais causados pelas ondas - a menos que possam provar que a sua tecnologia não foi a causa. Uma terceira iniciativa pretende reduzir os limites de frequência e aplicar multas pesadas aos operadores que não os respeitem, ao passo que a quarta tem um objetivo mais estrutural: pretende dar às autoridades locais controle sobre a forma como a tecnologia é desenvolvida, a que velocidade é desenvolvida e onde devem ser construídas novas estações de base ou modernizadas as mais antigas. Por fim, o grupo de defesa do consumidor frequencia, está na fase final da elaboração do seu texto, que terá como objetivo geral "repensar o planejamento da rede 5G e torná-la mais sustentável e eficiente", segundo o vice-presidente do grupo, Tamlin Schibler-Ulmann. As principais exigências serão provavelmente um apelo a limites de frequência máxima mais baixos e uma garantia de que as ondas 5G não vão penetrar em casas particulares, diz ela. Complementar ou competir? Os vários tópicos estão lançados. Politicamente, porém, serão capazes de se unir para formar uma frente coerente? Ou correm o risco de se desfazerem e de se anularem uns aos outros? Schibler-Ulmann diz que o número de iniciativas é positivo. Quanto mais grupos, mais barulho, o que significa mais meios de comunicação social e mais pressão sobre os políticos. "Estamos todos a fazê-lo de ângulos diferentes, mas todos estamos a puxar a mesma corda", diz ela. Ela também não acha que os grupos prejudiquem as chances de sucesso das urnas: "Se um cidadão estiver disposto a assinar uma iniciativa anti-5G, estará disposto a assinar quatro". Richard Koller, presidente do grupo que faz campanha pelo controle municipal da 5G (a ser lançado oficialmente em março), também não está preocupado com o fluxo. Ele considera que os vários planos são "complementares", e que a variedade não é apenas desejável, mas necessária. "5G é um amplo símbolo de marketing para uma nova tecnologia com múltiplos efeitos", diz ele. "O assunto é demasiado complexo para que uma única iniciativa o englobe". União em torno da causa Daniel Graf, um ativista da democracia digital e consultor de campanhas, diz que não se lembra de nenhuma situação como esta - onde uma única questão gera uma infinidade de grupos e iniciativas - acontecendo na última década. Mas ele também não acha que isso seja prejudicial. "As pessoas querem pôr as coisas em movimento", diz ele. Nesta fase inicial, é normal que surjam novos grupos, "como as start-ups da democracia". E no caso da 5G é ainda mais natural, já que há "uma demanda tão grande por ação, mas nenhuma organização liderando o processo", diz ele. É difícil dizer se os fios se unirão eventualmente em torno de um único grupo à ponta. Koller prevê que, "no final, serão principalmente uma ou duas" iniciativas que chegarão às pessoas. Uma delas, ele espera, será a sua. Para Graf, o teste decisivo para tal organização será, em última análise, sua capacidade de argumentar com base em fatos, e não em ficção. Para um tópico como 5G, onde as teorias da conspiração são abundantes e as emoções aguerridas, os grupos que permanecem cientificamente fundamentados serão os mais credíveis, diz ele. Ele menciona o frequencia como possivelmente tal grupo, embora Schibler-Ulmann não queira se comprometer. O frequencia naturalmente tem algum contato com outras organizações, diz ela, e é ativa em fóruns gerais transversais como "5G en Suisse, non merci!". Mas ela não quer comentar muito sobre outras iniciativas, nem sobre a cooperação futura. "Talvez uma iniciativa recue porque queira apoiar uma outra, mas vamos esperar para ver o que acontece", diz ela.