O governo suíço ainda não vê riscos para o aprovisionamento do país com alimentos. "Não acredito que haverá falta de trabalhadores temporários para as colheitas. Ainda é cedo para dizermos como a situação vai evoluir", afirma Florie Marion, porta-voz do Ministério de Agricultura ( BLWLink externo ), ressaltando que o governo lançou diversas medidas para ajudar a economiaLink externo , incluindo os agricultores. Dentre elas, prolongando a duração do visto de trabalho temporário de três para seis meses.

Os agricultores suíços não sabem quanto tempo essa situação irá durar. "Tudo depende se haverá uma normalização a partir de 19 de abril", declara Loïc Bardet, diretor da Associação de Grupos e Organizações da Agricultura na Suíça francófona ( AGORALink externo ) referindo-se a data limite fixada pelo governo para o fechamento do comércio, restaurantes, bares e locais de lazer. "Se o isolamento continuar por mais tempo, os agricultores vão precisar encontrar alternativas para realizar as colheitas".

O perigo de contaminação também não pode ser ignorado. O governo federal instituiu diversas medidas para garantir que o trabalho na colheita ocorra respeitando as medidas de segurançaLink externo , como o distanciamento de dois metros e a disponibilização de meios de higiene pessoal, como lavagem regular das mãos. Alguns produtores, como os Junckers, adicionam medidas extras. "Nossos ajudantes moram durante a colheita no próprio local de trabalho e observamos que grupos durmam e trabalhem juntos como uma família, para limitar os contatos", afirma Gloor.

A esperança do setor é que o governo federal ajude a tornar mais atraente o emprego no campo. "Esperamos medidas nessa situação excepcional para subvencionar os salários e torná-los mais compatíveis com o mercado. Assim seria possível empregar 315 mil pessoas que foram atingidas pelo desemprego temporário e que poderiam aproveitar essa oportunidade", afirmouLink externo Viktor Calabrò, presidente da Coople, na Revista da Hotelaria e Gastronomia.

É o caso da fazenda Jucker Farm. Nelas, 80 colhedores vêm da Polônia e Romênia e já estariam no campo para colher aspargos e morangos. Porém, a evolução da epidemia do novo coronavírus na Suíça fez com que o governo fechasse as fronteirasLink externo com a Itália, Alemanha, Áustria e França entre 13 e 16 de março, países através dos quais a mão-de-obra estrangeira precisa atravessar para trabalhar nas colheitas na Suíça. Além disso, há o medo para muitos estrangeiros de saírem e, ao retornar, terem de ficar em quarentena obrigatória, uma regra vigente em PortugalLink externo desde 20 de março.

A agricultura suíça depende da mão-de-obra estrangeira, originária em grande parte de países do Leste europeu ou de Portugal. Segundo as estatísticas do Departamento Federal de Migração ( SEMLink externo , na sigla em alemão), o setor de agricultura e silvicultura empregavaLink externo pouco mais de 18 mil trabalhadores temporários em 2019.

A primavera chegou. O sol já nasce mais cedo e as temperaturas sobem com rapidez pela manhã nas plantações da Jucker FarmLink externo em Rafz, uma cidadezinha localizada na região noroeste de Zurique. Os brotos de aspargos estão ainda cobertos pela terra, à espera dos colhedores. Porém, esse ano, muitos ainda não chegaram. "Uma grande parte deles ainda está nos seus países, esperando as fronteiras voltarem a abrir", explica Nadine Gloor, chefe de marketing dessa fazenda que emprega 150 pessoas na produção de aspargos, abóboras, e em dois restaurantes e três lojas de produtos agrícolas.

