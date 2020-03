Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

A Universidade Johns HopkinsLink externo : um mapa global que rastreia o número de casos e mortes por país; os números podem ser ligeiramente diferentes do mapa da swissinfo.ch acima devido a atrasos no tempo e/ou diferentes métodos de definição de casos "confirmados".

swissinfo.ch mantém este artigo atualizado diariamente com o número de casos confirmados e as novas medidas tomadas pelas autoridades cantonais e federais. Outras fontes, que também utilizamos e que podem ser úteis para os leitores, incluem:

Onde posso encontrar mais informações sobre as consequências do Coronavírus? Aqui termina o infobox

De acordo com a SECO, atualmente as empresas podem solicitar o desemprego parcial para compensar a queda de produtividade dos funcionários. Além disso, um manual operacional para pandemias está disponível para as empresas.

A médio prazo, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos SECO está preocupada com os mercados de capitais e com a interrupção das cadeias de abastecimento da indústria suíça e de empresas internacionais sediadas na Suíça.

Por enquanto, o governo descartou o fechamento das fronteiras, inclusive com a Itália, onde mais de 7.000 casos foram registrados e grande parte do norte do país está em quarentena. Trabalhadores transfronteiriços da Itália ainda podem viajar para seus empregos na Suíça, mas podem ser obrigados a apresentar uma permissão de trabalho válida.

"O Ministério das Relações Exteriores deixou claro para nós que a tendência atual é de cancelar os eventos. Ele chamou nossa atenção para o componente internacional do Conselho dos Suíços do Estrangeiro e a idade média relativamente alta dos delegados", diz a OSE explicando esta medida.

A Organização dos Suíços do Estrangeiro (OSE) cancelou a reunião do Conselho dos Suíços do Estrangeiro na capital suíça, Berna, marcada para 14 de março. Dois fatores de risco e a possibilidade de ser colocado em quarentena estiveram por trás da decisão.

De acordo com a lei dos suíços do estrangeiroLink externo , os suíços residentes no exterior não podem reivindicar o direito a uma saída organizada de uma área em crise. Hans-Peter Lenz ressaltou que o DFAE oferece aos suíços no exterior assistência em situações de crise, na medida do possível.

Todas as representações suíças no exterior são acessíveis aos cidadãos suíços. As representações, e a linha diretaLink externo do DFAE, responderam nos últimos dias a centenas de perguntas de cidadãos preocupados.

"Felizmente, no momento não é necessário planejar ou realizar repatriações", disse Hans-Peter Lenz, chefe do centro de gestão de crises do DFAE.

A fim de evitar ao máximo a propagação do vírus, as pessoas afetadas foram isoladas. Qualquer pessoa que tenha estado em contacto próximo com um doente, ou seja, a menos de 2 metros de distância durante mais de 15 minutos, deve também permanecer em quarentena durante duas semanas.

No entanto, o número de casos coloca o país entre os 10 países mais afetados pelo Covid-19 no mundo. Os números atuais podem ser encontrados aquiLink externo .

O risco de contrair o coronavírus na Suíça é atualmente moderado, de acordo com o Ministério da SaúdeLink externo do país.

Discrepâncias no número de casos relatados podem surgir porque as autoridades federais relatam o número de casos que deram positivo em um laboratório central em Genebra, enquanto os casos relatados pelos cantões não foram necessariamente confirmados pelo laboratório central.

A atenção do governo federal está focada no sistema de saúde e na economia (mais sobre os efeitos na economia abaixo).

- As autoridades descartam por ora o fechamento da fronteira com a Itália. No entanto, existem restrições à livre circulação de pessoas no país vizinho.

- Uma segunda morte fpi anunciada: um homem de 76 anos morreu no domingo, no Hospital Cantonal de Liestal.

A Suíça está adotando medidas mais rígidas contra o vírus corona. Num país marcado pela alta mobilidade, as pessoas estão evitando o transporte público. A grande preocupação das autoridades é com as pessoas de saúde frágil e com a capacidade dos hospitais.

Boletim da epidemia na Suíça Balz Rigendinger 09. Março 2020 - 11:37 A Suíça é um dos 10 países mais afetados pelo coronavírus em todo o mundo. Apresentamos aqui uma visão geral da situação e da resposta oficial até agora. A Suíça está adotando medidas mais rígidas contra o vírus corona. Num país marcado pela alta mobilidade, as pessoas estão evitando o transporte público. A grande preocupação das autoridades é com as pessoas de saúde frágil e com a capacidade dos hospitais. As informações mais recentes: - Uma segunda morte fpi anunciada: um homem de 76 anos morreu no domingo, no Hospital Cantonal de Liestal. - O foco da campanha agora é o tratamento e a proteção de idosos e enfremos. - As autoridades descartam por ora o fechamento da fronteira com a Itália. No entanto, existem restrições à livre circulação de pessoas no país vizinho. Qual é a situação atual na Suíça? A Suíça está à beira de uma onda epidêmica que virá", diz Daniel Koch, chefe de doenças transmissíveis do Departamento Federal de Saúde Pública (BAG). A atenção do governo federal está focada no sistema de saúde e na economia (mais sobre os efeitos na economia abaixo). O Conselho Federal classifica a situação na Suíça como uma situação especial, de acordo com a Lei de Epidemias. Isso permite que ele assuma competências dos 26 cantões e ordene medidas. É a primeira vez que o governo aciona essa medida. "A situação é grave e está piorando, mas não há motivo para entrar em pânico", disse Daniel Koch em entrevista coletiva em Berna na semana passada. Mais de 300 casos foram relatados até segunda-feira por autoridades cantonais (ver mapa), além de duas mortes - uma mulher de 74 anos no cantão de Vaud e um homem de 76 anos em Basileia-Campo. Discrepâncias no número de casos relatados podem surgir porque as autoridades federais relatam o número de casos que deram positivo em um laboratório central em Genebra, enquanto os casos relatados pelos cantões não foram necessariamente confirmados pelo laboratório central. Mapa dos casos de Coronavírus na Suíça Especificamente, o governo proibiu todos os grandes eventos com mais de 1.000 pessoas até, pelo menos, 15 de março de 2020. Além disso, foram publicados em todos os principais jornais conselhos relativos a lenços e apertos de mão. Os principais eventos cancelados incluem o Salão Internacional do Automóvel de Genebra, a feira de relógios Baselworld, o Festival de Cinema de Fribourg e o Festival Internacional de Cinema e o Fórum de Direitos Humanos em Genebra. Todos os principais jogos suíços de futebol e hóquei no gelo também foram cancelados, assim como inúmeros eventos sociais e culturais locais. É possível ser infectado com o coronavírus na Suíça? O risco de contrair o coronavírus na Suíça é atualmente moderado, de acordo com o Ministério da Saúde do país. No entanto, o número de casos coloca o país entre os 10 países mais afetados pelo Covid-19 no mundo. Os números atuais podem ser encontrados aqui. Também foram emitidas recomendações para o mundo do trabalho, como não viajar nos horários de pico e considerar a opção de trabalhar em casa quando possível. A fim de evitar ao máximo a propagação do vírus, as pessoas afetadas foram isoladas. Qualquer pessoa que tenha estado em contacto próximo com um doente, ou seja, a menos de 2 metros de distância durante mais de 15 minutos, deve também permanecer em quarentena durante duas semanas. As pessoas que tiverem o temor de estar contaminadas são aconselhadas a ligar primeiro para o consultório médico, em vez de ir a um hospital. O custo de um teste (CHF 180 francos) será reembolsado pelo seguro de saúde, anunciou o ministério suíço da Saúde (BAG). A Suíça oferece apoio aos seus cidadãos no exterior quando eles voltam para casa? Embora o regresso de alguns cidadãos da cidade chinesa de Wuhan tenha sido organizado, outras ações deste tipo não estão atualmente planejadas de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Suíça (DFAE). "Felizmente, no momento não é necessário planejar ou realizar repatriações", disse Hans-Peter Lenz, chefe do centro de gestão de crises do DFAE. Todas as representações suíças no exterior são acessíveis aos cidadãos suíços. As representações, e a linha direta do DFAE, responderam nos últimos dias a centenas de perguntas de cidadãos preocupados. Os suíços do estrangeiro foram especialmente afetados? De acordo com a lei dos suíços do estrangeiro, os suíços residentes no exterior não podem reivindicar o direito a uma saída organizada de uma área em crise. Hans-Peter Lenz ressaltou que o DFAE oferece aos suíços no exterior assistência em situações de crise, na medida do possível. A Organização dos Suíços do Estrangeiro (OSE) cancelou a reunião do Conselho dos Suíços do Estrangeiro na capital suíça, Berna, marcada para 14 de março. Dois fatores de risco e a possibilidade de ser colocado em quarentena estiveram por trás da decisão. "O Ministério das Relações Exteriores deixou claro para nós que a tendência atual é de cancelar os eventos. Ele chamou nossa atenção para o componente internacional do Conselho dos Suíços do Estrangeiro e a idade média relativamente alta dos delegados", diz a OSE explicando esta medida. O que você precisa levar em consideração ao viajar para a Suíça? A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não impôs nenhuma restrição de viagem. É aconselhável verificar, ao viajar para eventos, se eles ainda estão ocorrendo, pois os grandes eventos foram proibidos e os cantões e cidades também podem proibir eventos menores. Atualmente, não estão previstas medidas especiais para escolas, creches, lares e outras instituições de ensino ou de assistência. Por enquanto, o governo descartou o fechamento das fronteiras, inclusive com a Itália, onde mais de 7.000 casos foram registrados e grande parte do norte do país está em quarentena. Trabalhadores transfronteiriços da Itália ainda podem viajar para seus empregos na Suíça, mas podem ser obrigados a apresentar uma permissão de trabalho válida. A Swiss International Airlines reduziu o número de vôos para áreas com um risco específico de infecção, incluindo o cancelamento de todos os vôos para Tel Aviv em Israel entre 8 e 28 de março. Na semana passada, Israel ordenou que os viajantes que chegassem da Suíça, Alemanha, França, Espanha e Áustria entrassem em quarentena, como já havia feito para aqueles que retornavam da Itália, China e Cingapura. Que impacto terá a propagação da doença na economia suíça? O think-tank BAK Economics revisou sua previsão de crescimento nos primeiros seis meses de 1,5% para 1,3%. O ministro da Economia, Guy Parmelin, organizou uma cúpula sobre o coronavírus na semana passada para discutir seu impacto com representantes da comunidade empresarial, dos sindicatos e dos cantões. Falando à mídia depois, Parmelin disse que todas as opções estavam sobre a mesa, mas ele não avançou quaisquer medidas concretas relacionadas à compensação dos negócios ou eventos culturais afetados. A médio prazo, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos SECO está preocupada com os mercados de capitais e com a interrupção das cadeias de abastecimento da indústria suíça e de empresas internacionais sediadas na Suíça. No curto prazo, ela ainda não espera nenhum prejuízo econômico e já falou até mesmo de um certo impulso para a economia devido às compras geradas pelo pânico. De acordo com a SECO, atualmente as empresas podem solicitar o desemprego parcial para compensar a queda de produtividade dos funcionários. Além disso, um manual operacional para pandemias está disponível para as empresas. O governo não é obrigado a se responsabilizar pelas perdas financeiras causadas pela proibição de grandes eventos; aplica-se aí o princípio de força maior. Onde posso encontrar mais informações sobre as consequências do Coronavírus? swissinfo.ch mantém este artigo atualizado diariamente com o número de casos confirmados e as novas medidas tomadas pelas autoridades cantonais e federais. Outras fontes, que também utilizamos e que podem ser úteis para os leitores, incluem: O Ministério da Saúde da Suíça: atualizações ao vivo da situação nacional, bem como recomendações, medidas de segurança pública e detalhes dos próximos anúncios. A Organização Mundial da Saúde (OMS): informação sobre a origem e natureza da Covid-19, assim como a situação no mundo (que a OMS atualmente rotula como "epidemia") e conselhos de viagem. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça: informações sobre os passos a serem seguidos pelos cidadãos suíços que vão ao exterior. A Universidade Johns Hopkins: um mapa global que rastreia o número de casos e mortes por país; os números podem ser ligeiramente diferentes do mapa da swissinfo.ch acima devido a atrasos no tempo e/ou diferentes métodos de definição de casos "confirmados".