No geral, a remuneração direta total das empresas suíças pesquisadas no relatório ficou praticamente inalterada em relação ao ano passado, em + 0,1%. A mediana europeia subiu cerca de 5%.

Types of payments of CEOs in Europe

Sevrin Schwan, CEO do grupo farmacêutico suíço Roche, lidera a lista individual de executivos, embolsando CHF 14,57 milhões por ano. Ele foi seguido por Carlos Brito, chefe do grupo cervejeiro AB/Inbev (CHF 14.49 milhões) e Sergio Ermotti do banco UBS (CHF 14.16 milhões).

Assim como no ano passado, a Suíça encontra-se firmemente à frente do ranking europeu de remuneração de CEOs, à frente da Grã-Bretanha (média de 7,21 milhões de francos suíços) e da Alemanha (7,18 milhões de francos suíços).

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

CEOs suíços são os mais bem pagos da Europa 21. Setembro 2018 - 11:32 Um relatório sobre os salários dos CEOs em toda a Europa aponta que a Suíça mais uma vez lidera o ranking, à frente da Grã-Bretanha e da Alemanha. Os salários dos altos executivos também registraram um sensível aumento no ano passado. CHF 8,7 milhões (US$ 9,05 milhões): essa foi a remuneração média dos chefes das principais empresas na Suíça em 2017, segundo o relatório Eurotop 100 deste ano, divulgado na quinta-feira pelo grupo de consultoria Willis Towers Watson. Assim como no ano passado, a Suíça encontra-se firmemente à frente do ranking europeu de remuneração de CEOs, à frente da Grã-Bretanha (média de 7,21 milhões de francos suíços) e da Alemanha (7,18 milhões de francos suíços). Sevrin Schwan, CEO do grupo farmacêutico suíço Roche, lidera a lista individual de executivos, embolsando CHF 14,57 milhões por ano. Ele foi seguido por Carlos Brito, chefe do grupo cervejeiro AB/Inbev (CHF 14.49 milhões) e Sergio Ermotti do banco UBS (CHF 14.16 milhões). Digno de nota é que, entre as 100 maiores empresas européias, os salários-base dos CEOs suíços correspondem à menor parte de sua remuneração - em 25%, segundo o relatório. Em vez disso, “componentes de alta variabilidade [como bônus] dão a eles a oportunidade de ganhar muito mais que seus salários”, conforme escreveu Olaf Lang, diretor administrativo da Willis Towers Watson. As culturas de incentivos salariais diferem em toda a Europa, continua o relatório: na Escandinávia, muito mais ênfase é dada à remuneração fixa (ver tabela abaixo). Gatos gordos em dieta No geral, a remuneração direta total das empresas suíças pesquisadas no relatório ficou praticamente inalterada em relação ao ano passado, em + 0,1%. A mediana europeia subiu cerca de 5%. Em março de 2013, os eleitores suíços apoiaram uma iniciativa para reduzir os altos salários dos executivos “gatos gordos”. Contudo, em outra votação no mesmo ano ano, eles rejeitaram a proposta de limitar o pagamento dos executivos a 12 vezes o salário mais baixo de sua empresa. Assim, embora os acionistas de empresas listadas tenham agora votos vinculados nos pacotes de remuneração, e vários tipos de bônus, como contratos de rescisão conhecidos como “pára-quedas de ouro”, sejam proibidos, a iniciativa não parece ter tido muito efeito sobre o volume dos salários mais altos. No entanto, novas regras que estão sendo preparadas na Europa podem ter um impacto sobre a remuneração na Suíça. A nova diretiva de direitos dos acionistas da União Europeia (SRD) exige a adoção de voto vinculativo dos acionistas (ou seja, que obriga sua implementação) sobre a política de remuneração e uma votação não vinculante sobre os salários individuais dos executivos. As empresas também devem divulgar a relação entre os pacotes de pagamento mais altos e mais baixos. A diretiva deve ser implementada até junho de 2019.