É difícil conseguir investidores quando não há retorno, acrescenta ele, e é por isso que a maioria das empresas de desenvolvimento de medicamentos tem menos de 100 funcionários. "Temos uma situação urgente e muito poucos especialistas que possam desenvolver medicamentos antibacterianos", acrescenta. Se não mudarmos as coisas e não voltarmos a investir no campo, perderemos mais talento".

"As empresas têm normalmente estoques para dois a seis meses. Elas são capazes de lidar com rupturas de curto prazo. O problema é se os países começam a acumular estoques - triplicando a demanda porque estão em pânico e impondo mais restrições comerciais. Isso pode fazer mais mal do que bem", diz Thomas Cueni, diretor geral da Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas.

Várias grandes empresas farmacêuticas, incluindo a Novartis e a Allergan, anunciaram recentemente que estavam a abandonando uma nova pesquisa de antibióticos e duas start-ups de antibióticos fecharam as portas no ano passado. Roche, a outra grande gigante farmacêutica baseada em Basileia, retirou-se dos antibióticos nos anos 1990, mas voltou a remontar sua capacidade técnica na área.

À medida que expiram as patentes de medicamentos, a procura nas economias emergentes aumenta e os preços baixam. Isto levou muitas empresas a saírem do mercado porque não é lucrativo.

No entanto, a situação é muito dinâmica e há aspectos que estão além do controle de qualquer fabricante. No final de fevereiro, a empresa anunciou que iria manter os preços estáveis Link externo para medicamentos essenciais, apesar das incertezas atuais.

Sandoz, uma divisão da Novartis, e o maior fabricante de antibióticos genéricos do mundo, disse à swissinfo.ch que não prevê a interrupção da cadeia de suprimentos para a maioria de seu portfólio neste momento, dadas as fortes medidas de mitigação e os níveis de estoque.

Enea Martinelli, farmacêutica chefe do hospital FMI em Interlaken, disse à swissinfo.ch que os hospitais na Suíça estão se organizando e que o fornecimento não é um problema agora. Mas ele se preocupa com o que está por vir dentro de alguns meses.

"Não temos uma linha de visão sobre a oferta e a procura de antibióticos neste momento. Não sabemos que antibióticos estão sendo usados para tratar pacientes com coronavírus e onde há problemas", diz Manica Balasegaram, médica que dirige a Global Antibiotic Research and Development Partnership ( GARDPLink externo ), com sede em Genebra, que se concentra em grupos vulneráveis, os mais atingidos pelo Covid-19.

Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Embora os antibióticos não tratem vírus como o Covid-19, eles são uma importante linha de defesa contra infecções bacterianas secundárias como pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções do trato urinário e a septicemia, que são mais comuns com estadias prolongadas em unidades de terapia intensiva, particularmente entre pessoas com sistemas imunológicos fracos.

Um dos primeiros estudosLink externo realizados com pacientes do Covid-19 em Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus, descobriu que alguns deles, especialmente os mais gravemente doentes, tinham infecções bacterianas secundárias. Foram administrados antibióticos, mas o estudo aponta que altas taxas de resistência a certas bactérias, como a Gram-negativaLink externo , aumentam o risco de choque séptico.

