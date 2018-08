Chuvas fortes e ventos violentos atingiram a área do Lago de Genebra com rajadas de vento de mais de 90 km/hora, atingindo Le Bouveret, na fronteira com a França, de acordo com MétéoSuisse.

Enxurradas cobriram estradas e bloquearam as principais artérias, incluindo o acesso ao desfiladeiro do Grande São Bernardo, que serpenteia através dos Alpes ligando a Suíça à Itália.

As chuvas torrenciais também inundaram a estação de trem e os níveis de água subiram tanto que os carros ficaram presos nas ruas de Sion, a capital do cantão do Valais.

Empregados de escritório tiveram que ser evacuados por bombeiros, de acordo com a rádio suíça, RTS. A polícia registrou mais de mil chamadas e pedidos de evacuação no período de duas horas.

A cidade de Sion, no sudoeste do país, foi particularmente atingida, inundando centenas de adegas na região vinícola.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Chuvas torrenciais atingem oeste da Suíça 07. Agosto 2018 - 11:30 Tempestades violentas atingiram vastas áreas da Suíça de língua francesa no final da segunda-feira, causando grandes inundações que provocaram inúmeros pedidos de evacuação. A cidade de Sion, no sudoeste do país, foi particularmente atingida, inundando centenas de adegas na região vinícola. Empregados de escritório tiveram que ser evacuados por bombeiros, de acordo com a rádio suíça, RTS. A polícia registrou mais de mil chamadas e pedidos de evacuação no período de duas horas. As chuvas torrenciais também inundaram a estação de trem e os níveis de água subiram tanto que os carros ficaram presos nas ruas de Sion, a capital do cantão do Valais. Enxurradas cobriram estradas e bloquearam as principais artérias, incluindo o acesso ao desfiladeiro do Grande São Bernardo, que serpenteia através dos Alpes ligando a Suíça à Itália. Chuvas fortes e ventos violentos atingiram a área do Lago de Genebra com rajadas de vento de mais de 90 km/hora, atingindo Le Bouveret, na fronteira com a França, de acordo com MétéoSuisse. Em Vevey, cidade na margem norte do Lago de Genebra que abriga a sede da Nestlé, veleiros encalharam em frente à praça da feira.