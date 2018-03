Eles dariam a vida pelo Papa

Este conteúdo foi publicado em 14 de Agosto de 2003 14:25 14. Agosto 2003 - 14:25

Um guarda suíço saúda o Papa durante um sínodo no Vaticano, em 22 de maio de 2001. (Keystone)

A Guarda Suíça Pontifícia é o pequeno exército de 110 soldados que protege o Papa desde 1506.

Por trás de um uniforme, que é a alegria dos turistas no Vaticano, se escondem verdadeiros guarda-costas, encarregados de proteger até com a vida o Santo Pontífice do terrorismo, ameaças e extremistas religiosos.

Seis de maio no Vaticano. No Pátio de São Damaso, distante poucos metros da Basílica de São Pedro, centenas de fiéis e turistas observam os movimentos cadenciados de um pequeno grupo colorido.



Não se trata de uma procissão. Armados de lanças, espadas e capacetes militares, vestidos com armaduras medievais e uniformes de listras amarelas e azuis, esse grupo é o menor, o mais antigo e o mais fotografado exército do mundo: a Guarda Suíça Pontifical.



Esse é o dia do juramento. Cada um dos novos soldados marcha até o centro da praça e segura, com o braço esquerdo, a bandeira oficial. Ao mesmo tempo, a mão direita se abre em três dedos. Eles simbolizam os três primeiros cantões suíços que se reuniram em confederação: Schwyz, Uri e Unterwalden.



Cada um dos “Hellebardieri”, como são conhecidos os soldados suíços devido suas lanças, pronuncia as palavras do juramento.



“Juro servir fielmente, lealmente e honorificamente ao Papa em exercício...e seus sucessores e, com todas as minhas forças, dedicar-me a ele, podendo sacrificar mesmo minha vida em sua defesa...”



A partir desse momento, cada um desses jovens suíços transforma-se em membro do exército de 110 homens, cinco deles oficiais, encarregado de defender até com a própria vida o “Sumo Pontífice”, o Papa, o chefe da Igreja Católica e do Estado do Vaticano.

147 mortos para defender Clemente VII

O juramento da Guarda Suíça ocorre num dia histórico para ela e a Igreja Católica. Há quase cinco séculos, em 6 de maio de 1527, tropas protestantes de Carlos V, imperador da Alemanha e rei de Aragão e Castela, invadiram e saquearam como bárbaros Roma, a "Cidade Eterna".



Nas lutas, que chegaram até ao altar da Basílica de São Pedro, a Guarda Suíça perdeu não só seu comandante, mas também 147 soldados. Os quarenta e dois suíços que sobreviveram, conseguiram no meio da confusão esconder o Papa Clemente VII. Eles criaram à espada uma via de escape e colocaram o pobre Papa a salvo no castelo de Santo Ângelo.



Com segurança, o então chefe da Igreja católica deve ter agradecido aos céus pela sábia decisão de um dos seus predecessores, de criar uma verdadeira "Guarda Suíça" para proteger o Papa. Detalhe: na época, os suíços eram temidos guerreiros que lutavam por todos os campos da Europa como mercenários, ou seja, por quem oferecesse mais dinheiro.

Assim nasceu a verdadeira Guarda Suíça

Depois de duras negociações - pois os ancestrais dos suíços eram tão duros negociadores como são os de hoje em dia - o Papa Júlio II (1503-1513) pôde finalmente abençoar a chegada da primeira tropa particular do Vaticano.



Isso ocorreu em 21 de janeiro de 1506, quando o capitão Kaspar von Silenen, um nobre do cantão de Uri, atravessou os portais do Vaticano conduzindo um grupo de 150 mercenários suíços.



swissinfo, Alexander Thoele

