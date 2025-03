Ruptura nos relacionamentos ocorre um a dois anos antes da separação

Os casais geralmente só procuram ajuda profissional no ponto de ruptura - em outras palavras, quando geralmente é tarde demais. Keystone-SDA

Muitas pessoas se perguntam se seu relacionamento será duradouro. Existe um sinal claro de que ele pode acabar em breve, de acordo com uma análise realizada com a participação da Suíça.

2 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O estágio final de um relacionamento geralmente ocorre em duas fases: inicialmente, a satisfação com o relacionamento diminui gradualmente, seguida por um rápido declínio cerca de um a dois anos antes do rompimento, explicou Janina Bühler, da Universidade de Mainz. Ela analisou os relacionamentos e sua dissolução juntamente com Ulrich Orth, da Universidade de Berna.

Há muito tempo se sabe que a satisfação no relacionamento geralmente diminui um pouco ao longo da relação e ainda não é motivo de preocupação. De acordo com o estudo apresentado no Journal of Personality and Social Psychology, o declínio ocorre principalmente nos primeiros anos de convivência, com um ponto baixo específico ocorrendo frequentemente após dez anos.

Mostrar mais Casamento Pessoas com mais de 18 anos têm o direito de se casar na Suíça, incluindo casais do mesmo sexo. ler mais Casamento

Prazo de validade

Os pesquisadores analisaram os resultados de quatro estudos anteriores realizados na Alemanha, na Austrália, no Reino Unido e na Holanda. Durante os estudos de longo prazo, os participantes foram regularmente questionados sobre seus relacionamentos e suas vidas. “Isso significa que as declarações não foram feitas retrospectivamente, mas podemos rastrear exatamente como a separação ocorreu”, explicou Bühler.

De acordo com o estudo, a satisfação no relacionamento de casais que se separam diminui gradualmente no início, às vezes ao longo de muitos anos, até que haja um rompimento maior. Após esse ponto, os casais analisados se separam em um período de sete a 28 meses – todos eles, de acordo com o estudo. “Quando essa fase é atingida, a separação ocorre mais tarde, sem exceção”, disse Bühler.

No entanto, os casais geralmente só procuram ajuda profissional no ponto de ruptura – em outras palavras, quando geralmente é tarde demais. “Se os cônjuges estiverem na fase pré-terminal, antes que as coisas comecem a desandar, os esforços para melhorar o relacionamento podem ser mais eficazes e talvez seja possível evitar a separação”, disse Bühler.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Mulheres divorciadas terão que procurar trabalho Este conteúdo foi publicado em A mais alta corte suíça esclareceu que cada cônjuge deve procurar se sustentar financeiramente após um divórcio. ler mais Mulheres divorciadas terão que procurar trabalho

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever