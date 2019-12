Joel Meyer usa o cinzel para gravar o Labium, a fina língua de madeira que é responsável pela produção do som da flauta. As bordas laterais do bocal são cortadas na forma final com facas especiais feitas pelo próprio artista. Os jovens empreendedores têm de produzir eles mesmos várias das suas ferramentas, pois elas simplesmente não são encontradas em loja alguma.