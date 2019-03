A base industrial no Principado do Liechtenstein surgiu ao longo da II Guerra Mundial. O pós-guerra abriu um novo capítulo na história do pequeno país alpino: de um passado camponês para um centro internacional de indústria e serviços.

A onda de industrialização foi a era de ouro para as indústrias metalúrgica e de engenharia. Como resultado, a população de Liechtenstein abandonou seus campos de cultivo e foi buscar ocupação nas fábricas. Porém o boom na indústria de serviços financeiros começou um pouco mais tarde, a partir da década de 1950, e levou a um aumento de dez vezes no número de empregados.

País pequeno sem dívidas

Liechtenstein tem atualmente cerca de 38 mil habitantes. A maioria trabalha no setor de serviços e 38% na indústria e comércio. É uma percentagem relativamente elevada em comparação com a proporção de empregados nos dois setores na Suíça, que é de 25%.

O principado é um pequeno mercado, porém sua indústria está voltada para a exportação. O país tem hoje o PIB per capita mais elevado do mundo, além de ser um dos cinco países sem dívida pública.

Neuer Inhalt Horizontal Line