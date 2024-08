Bayer corta 150 empregos na Basiléia

Multinacional alemã de produtos farmacêuticos e agroquímicos anuncia o corte de 150 dos mil empregos em tempo integral na Basiléia.

Uma porta-voz confirmou à agência de notícias AWP, na noite de terça-feira, as informações publicadas no jornal NZZ.

De acordo com a porta-voz da Bayer, os cortes de empregos afetarão principalmente a divisão Saúde do consumidor, com sede na Basiléia. Esses cortes devem ser concluídos até 2025. Um plano social foi implementado, de acordo com o jornal.

Segundo analistas, a Bayer encontra-se em crise já que o grupo alemão cortou mais de três mil empregos em todo o mundo desde o início do ano. Um total de 96.600 pessoas ainda estavam empregadas pela multinacional no final de junho.

Com essas medidas, a empresa pretende economizar 2 bilhões de euros por ano a partir de 2026, e 500 milhões de euros já este ano. “Estamos no caminho certo para atingir ambas as metas”, disse o diretor-executivo do Grupo, Bill Anderson, no início de agosto, ao apresentar os resultados semestrais.

Adaptação: Alexander Thoele

