Mercado brasileiro de café atrai Nestlé

KEYSTONE

A Nestlé quer fabricar mais produtos Nescafé no Brasil no futuro. De acordo com um relatório da agência de notícias Reuters, a empresa está investindo um bilhão de reais (CHF176 milhões) em capacidade de produção no país até 2026.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Nestlé pours funds into growing Brazilian coffee market original ler mais Nestlé pours funds into growing Brazilian coffee market

A Nestlé espera que as vendas da marca Nescafé no comércio varejista brasileiro cresçam até 15% ao ano nos próximos quatro anos, disse Valéria Pardal, chefe da divisão de café da Nestlé no Brasil, em entrevista à agência Reuters. Isso significa que a Nescafé no Brasil crescerá significativamente mais rápido do que o mercado em geral, para o qual se prevê um crescimento de 5% a 6%.

Parte do investimento será canalizada para a expansão do consumo fora de casa, especialmente por meio do segmento business-to-business: A Nestlé espera dobrar o número de suas máquinas de café fora do lar no Brasil para 44.000 dentro de quatro anos.

Mostrar mais

Mostrar mais Nestlé vai comprar marca de café da Starbucks Este conteúdo foi publicado em A empresa suíça fabricante de alimentos Nestlé comprará a subsidiária da Starbucks ‘Seattle’s Best Coffee’ em meio às vendas de suas outras marcas de café. ler mais Nestlé vai comprar marca de café da Starbucks

Os jovens com menos de 24 anos são o principal segmento desse mercado, diz Pardal. O crescimento do consumo entre eles é dez vezes maior do que entre os consumidores mais velhos.

Mostrar mais

Mostrar mais Da farinha láctea até os alimentos funcionais Este conteúdo foi publicado em Hoje a empresa é o número um mundial da indústria de alimentação e emprega 250 mil pessoas nos cinco continentes do mundo. Em 2005, o gigante suíço reforçou sua posição de líder mundial no setor alimentar, chegando a ter um faturamento recorde de 91 bilhões de francos. Com o resultado, que representa praticamente o dobro… ler mais Da farinha láctea até os alimentos funcionais

A maior empresa de alimentos do mundo anunciou recentemente o lançamento de um novo concentrado de café líquido sob a marca Nescafé, que também é voltado principalmente para as gerações mais jovens. De acordo com a Nestlé, os jovens estão cada vez mais consumindo café frio para viagem, e é por isso que a empresa prometeu inovações nessa área.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Maioria dos produtos Nestlé não é saudável Este conteúdo foi publicado em Um documento interno da empresa reconhece que mais de 60% dos produtos não atendem à “definição reconhecida de saúde”. ler mais Maioria dos produtos Nestlé não é saudável

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever