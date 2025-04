Tratamentos com choques elétricos ressurgem como última esperança

A estimulação magnética transcraniana foi inventada em 1985 e envolve um dispositivo semelhante a uma raquete que emite um campo magnético colocado próximo à cabeça do paciente. Dung Vo Trung / Look At Sciences

13 minutos

Com a limitação dos antidepressivos em casos graves, a eletroconvulsoterapia volta a ser adotada na Europa como alternativa para pacientes com depressão resistente, apesar do estigma que carrega há décadas.

Há dois anos, Isabelle*, uma mulher de 49 anos do cantão de Neuchâtel, não conseguia comer, dormir ou se lavar. Em 2018, ela foi diagnosticada com melancolia, uma forma severa de depressão, e passou a tomar diariamente um coquetel de 15 medicamentos, em meio a várias internações em hospitais psiquiátricos. Ela sobreviveu a duas tentativas de suicídio.

Hoje, Isabelle é uma pessoa completamente diferente. Está bem arrumada, fala com carinho e, embora queira voltar a trabalhar no futuro, atualmente dedica seu tempo aos filhos e ao parceiro, que a apoiou durante a doença. “Nunca pensei que conseguiria ficar estável, muito menos ser eu mesma de novo”, diz. “Graças à minha terapia, consegui voltar a cuidar de mim e a me comunicar.”

Segundo ela, o que a “salvou” foi a neuroestimulação, ou seja, terapias como a eletroconvulsoterapia (ECT) e a estimulação magnética transcraniana (EMT), que utilizam eletricidade para estimular os neurônios e ajudar no tratamento da depressão, ansiedade e outros transtornos mentais como a esquizofrenia.

Isabelle faz parte dos 30% de pacientes com depressão que não respondem aos antidepressivos. E como ela, um número crescente de pessoas está recorrendo a esses tratamentos alternativos.

Sem novidades desde os anos 1960

Quando foram desenvolvidos nos anos 1950, principalmente na Suíça e nos EUA, os antidepressivos foram revolucionários. Eles atuavam regulando desequilíbrios químicos no cérebro dos pacientes, aumentando a serotonina e a noradrenalina (moléculas produzidas pelos neurônios que regulam o comportamento, humor e atenção), ou bloqueando enzimas que destruíam esses neurotransmissores.

Os medicamentos da primeira categoria, conhecidos como antidepressivos tricíclicos, foram comercializados pela primeira vez pela farmacêutica suíça Geigy (hoje Novartis) e acabaram dominando o mercado até o final do século.

Nos anos 1990, surgiu uma segunda geração de antidepressivos, que bloqueiam a reabsorção de serotonina (ISRS) ou de serotonina e noradrenalina (IRSN). Esses ainda são os tratamentos mais comuns hoje para pacientes com depressão.

“Durante muito tempo, a psiquiatria focou quase exclusivamente em descobertas farmacológicas, principalmente do fim dos anos 80 até os anos 2000. Mas mesmo a Suíça, que é um centro de inovação farmacêutica, não conseguiu identificar novos alvos cerebrais ou ir além das chamadas ‘me-too drugs’”, diz Anne Harrington, professora de História da Ciência em Harvard, referindo-se a remédios como Prozac, Zoloft e Lexapro.

“Um dos fatos mais impressionantes sobre a história dos tratamentos em saúde mental é que, no campo farmacêutico, não houve avanços radicais desde os anos 1960”, diz Harrington.

Nos anos 2010, a pesquisa estagnou, as patentes dos antidepressivos mais populares expiraram, e as empresas farmacêuticas abandonaramLink externo o campo da neurociência e da saúde mental em busca de áreas mais lucrativas.

A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) reduziu suas pesquisas sobre depressão e ansiedade em 2009, a Pfizer anunciou cortes significativos em neurociência em 2011, e em 2012 a Novartis fechou sua unidade de pesquisa em neurociência em Basel. “Internacionalmente, a psiquiatria não cumpriu suas promessas”, diz Harrington. Mas isso também abriu um espaço totalmente novo para a redescoberta de tratamentos com uma “história contaminada”, acrescenta.

O retorno da ECT

Em 1938, o LSD (ácido lisérgico), uma das drogas psicodélicas mais potentes, foi sintetizado pela Sandoz, em Basel, originalmente como um potencial medicamento restaurador. No mesmo ano, a eletroconvulsivoterapia foi desenvolvida na Itália para tratar doenças mentais graves, e a Suíça foi um dos primeiros países a adotar essa terapia, já em 1939.

Ambas alteravam a química cerebral, mas o LSD (e outras drogas psicodélicas) foi deixado de lado por ser associado ao uso recreativo. Já o tratamento elétrico ficou marcado por imagens de controle violento dos corpos, como retratado no filme Um Estranho no Ninho. Mas isso está mudando.

A disponibilidade da ECT aumentou, sendo que quatro dos cinco hospitais universitários suíços reabriram alas para esse tratamento nos últimos dez anos. O número de pacientes também cresceu: 398 pessoas foram tratadas com eletroconvulsivoterapia em 2023, comparado a 228 em 2019. Na Europa, há variações regionais.

Conteúdo externo

Enquanto Reino UnidoLink externo, AlemanhaLink externo e Espanha apresentam leve crescimento, o uso é quase inexistente na Europa Oriental e ele foi banido na Eslovênia desde 1994. Na Itália, o movimento antimanicomial liderado por Franco Basaglia resultou em que apenas 9 dos 145 centros psiquiátricos ofereciam ECT em 2017.

“Eletroconvulsivoterapia não cura tudo, mas é fascinante por sua ampla eficácia: pode tratar depressão, mania, esquizofrenia”, diz Annette Brühl, médica-chefe e vice-diretora no Centro Psiquiátrico Universitário de Basel (PUK).

Brühl testemunhou pela primeira vez um aumento na ECT a partir de 2016, quando ainda estava trabalhando no Centro de Depressão do Hospital Universitário de Psiquiatria de Zurique (PUK). Os pacientes eram encaminhados de toda a região e o tempo de espera para o tratamento era de meio ano.

Em 2020, ela ingressou no PUC e liderou o relançamento dos tratamentos de ECT nas clínicas, que haviam sido abandonados na década de 1970 devido à falta de popularidade e à esperança de substituição por medicamentos.

Hoje, o procedimento é muito mais seguro e não tem o efeito dramático do século passado. O paciente recebe eletrodos na testa, passa por choques de 4 a 8 segundos e tem uma convulsão de até dois minutos. Mas agora tudo é feito com anestesia geral, oxigênio e relaxantes musculares, minimizando os efeitos colaterais.

“Menos prejudicial que cabecear uma bola”

Brühl afirma que a ECT é “menos danosa ao cérebro do que cabecear uma bola de futebol”, mas críticos se preocupam com possíveis efeitos de longo prazo no cérebro e na memória. “Há sim um período em que a memória não funciona direito. Isso é verdade, mas não é permanente”, diz ela. Confusão, dor de cabeça, náusea e perda de memória são os efeitos colaterais mais comuns. Os idosos correm maior riscoLink externo de apresentar os dois primeiros sintomas. E as mulheres, de perda de memória.

Bettina*, do cantão de Zurique, fez 17 sessões de eletroconvulsivoterapia no PUK entre 2014 e 2015. Hoje ela toma lítio, um estabilizador emocional para transtorno bipolar, continua a psicoterapia e se considera saudável. No entanto, admite que sua memória daquele período está comprometida.

Conteúdo externo

“A perda de memória foi forte. Às vezes nem lembro das pessoas que conheci durante o tratamento. Mas eram tempos tristes mesmo”, diz. “O que importa é que posso trabalhar, tocar piano e falar três idiomas fluentemente.”

Ela também faz palestras para estudantes de medicina sobre o tratamento. “Depois da primeira sessão de ECT, senti algo pela primeira vez em um ano. Eu não conseguia nem chorar, nem rir, nem sentir nada. Era como um zumbi”, diz. “Fiquei feliz em conhecer a ECT, porque não tinha mais nada a perder.”

Isabelle, por outro lado, teve uma experiência menos positiva. Recomendou-se a ela 75 sessões em um ano. Mas, em vez de melhorar, ficou com falhas de memória, uma hérnia de disco e dentes soltos.

Terapia TMS

Apesar disso, Isabelle dá crédito à eletroconvulsivoterapia por tê-la introduzido ao mundo dos tratamentos elétricos, mais especificamente à estimulação magnética transcraniana (TMS) ou sua versão repetitiva (rTMS), um método mais moderno, menos invasivo e pouco conhecido.

Os tratamentos de TMS dependem da condição e do paciente que está sendo tratado. O campo magnético é emitido pela parte preta do dispositivo, sobre a cabeça do paciente. Aylin Elci / Swissinfo

A terapia foi inventada em 1985 e envolve um dispositivo semelhante a uma raquete que emite um campo magnético colocado próximo à cabeça do paciente. Os tratamentos variam de acordo com a condição e podem levar até uma hora, durante a qual o dispositivo emite estímulos por cerca de um minuto em intervalos regulares.

O tratamento pode ajudar com transtornos de saúde mental resistentes aos tratamentos convencionais, como depressão, transtornos obsessivo-compulsivos graves, esquizofrenia, transtorno bipolar, vícios e dependências. Na neurologia, foi aprovado clinicamente para tratar dor neuropática crônica, reabilitação pós-AVC, doença de Parkinson e enxaqueca, de acordo com Indrit Bègue, professor assistente do Hospital Universitário de Genebra (HUG), que foi o primeiro local na Suíça a propor o tratamento em 2003.

Antes do início do tratamento com TMS, os médicos determinam a área da cabeça do paciente a ser estimulada. Um técnico mede a cabeça do paciente para indicar essas áreas em uma touca de tecido que deve ser usada durante o tratamento para que o campo magnético possa atingir as áreas corretas. Aylin Elci / Swissinfo

Assim como a ECT, a eficácia da TMS é “baseada na plasticidade sináptica, que é a capacidade do cérebro de modificar suas conexões em resposta a estímulos repetidos”, explica Bègue. Embora houvesse 60 pacientes de TMS na Suíça em 2020, esse número cresceu para 398 em 2023, de acordo com o Departamento Federal de Estatística.

Alto custo

Mas os tratamentos baseados em eletricidade têm um preço alto. Uma sessão de eletroconvulsivoterapia na UPK custa cerca de 600 francos (aproximadamente 680 dólares) e precisa ser repetida cerca de dez vezes para ser eficaz. O tratamento é reembolsado na Suíça e em vários outros países, incluindo Alemanha, Espanha e Reino Unido.

O Reino Unido também é um dos poucos países europeus que reembolsa a terapia TMS para necessidades de saúde mental. Na Suíça, os pacientes têm de se investir consideravelmente. Cada sessão custa cerca de 350 francos, não é reembolsada e é recomendada cinco vezes por semana durante quatro a seis semanas. Um tratamento inicial chega facilmente a pouco menos de nove mil francos.

“A Suíça está atrasada em comparação com os EUA, a Austrália e alguns países europeus, como a Holanda, principalmente por causa da falta de reembolso, que limita o acesso às clínicas e retarda sua integração ao tratamento padrão”, diz Bègue.

“Acho um tanto inaceitável que esse tratamento esteja disponível apenas para aqueles que podem pagar por ele”, diz Isabelle. “Tenho muita sorte de poder pagar por essa terapia, mas todo ser humano tem direito ao tratamento”, acrescenta. Ela faz seu tratamento duas vezes por semana no consultório médico de Fady Rachid, no coração de Genebra.

Rachid é o presidente da Sociedade Suíça de Psiquiatria Intervencionista (SGIP-SSPI), que reúne profissionais envolvidos em neuroestimulação. Há cerca de um ano, eles solicitaram que o Departamento Federal de Saúde Pública (BAG, na sigla em alemão) reembolsasse o tratamento com TMS e estão esperando uma resposta nos próximos meses.

Campo em desenvolvimento

“Há uma pesquisa significativa nesse campo e desenvolvimentos constantes”, disse Rachid, referindo-se à SAINT, ou Terapia de Neuromodulação Inteligente Acelerada de Stanford, que tenta acelerar o processo de remissão da depressão usando um método aprimorado de TMS.

Em vez do tratamento padrão atual de 40 minutos com TMS, com estímulos mais curtos de cerca de um minuto, o protocolo SAINT requer estímulos de dez minutos separados por um intervalo de uma hora, repetidos dez vezes em um dia, totalizando tratamentos diários de dez horas durante cinco dias. De acordo com as mais recentes pesquisasLink externo, que levaram à aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), o SAINT foi associado a uma taxa de remissão de cerca de 90% nos pacientes.

Entre seus pacientes, Rachid relata uma remissão e uma resposta de 60% a 70%, assim como seu colega Jean-Frédéric Mall, que diz ter observado uma resposta de 90% em alguns tipos de depressão que ele trata em seu consultório particular, que oferece tratamentos com TMS e ECT em Lausanne.

“Isso não é medicina alternativa. De fato, é totalmente o oposto disso. Esses tratamentos são científicos, validados e sua eficácia foi comprovada”, diz Mall. “Nossos pacientes geralmente ficam frustrados porque não foram recomendados [esses tratamentos] antes por seus psiquiatras”.

*Nomes alterados por privacidade.

Edição: Virginie Mangin/ds

Adaptação: DvSperling