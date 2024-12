Suíços não querem ser obrigados a dar gorjetas

Quase metade dos entrevistados (48%) é a favor da abolição das gorjetas obrigatórias, de acordo com a pesquisa realizada pelo jornal 20 Minutes. Keystone-SDA

A gorjeta obrigatória não tem aprovação unânime entre os suíços. Mais de dois terços não querem incluí-la no preço da comida, de acordo com uma pesquisa publicada no domingo.

Quase metade dos entrevistados (48%) é a favor da abolição das gorjetas obrigatórias, de acordo com a pesquisa realizada pelo jornal 20 Minutes e o grupo Tamedia. Em vez disso, eles prefeririam um aumento no salário mínimo dos funcionários de restaurantes.

A oposição à gorjeta obrigatória foi unânime. A maioria dos entrevistados foi contra, independentemente de partido, idade ou gênero. A pesquisa online foi realizada em 21 de novembro com 13.215 pessoas de todas as regiões linguísticas do país.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

