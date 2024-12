Les Suisses ne veulent pas de pourboires obligatoires

Les pourboires obligatoires ne font pas l'unanimité auprès des Suisses. Plus des deux tiers d'entre eux ne veulent pas les inclure dans le prix de leur consommation, selon un sondage de 20 Minutes et Tamedia. Près de la moitié des sondés sont pour leur suppression.

(Keystone-ATS) Pas moins de 48% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d’une suppression des pourboires compensée par une augmentation du salaire de base des employés dans la restauration, selon l’étude publiée dimanche.

Les sympathisants du PLR et de l’UDC sont majoritairement contre la suppression des pourboires, tandis qu’une petite majorité de oui est atteinte du côté du PVL et du Centre. Ceux qui soutiennent le PS et les Vert-e-s sont largement pour.

L’opposition à des pourboires obligatoires est elle unanime. La majorité des sondés est contre, peu importe le parti, l’âge et le genre. Le sondage en ligne a été mené le 21 novembre auprès de 13’215 personnes venant de toutes les régions linguistiques.