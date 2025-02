Suíça melhora imagem no exterior em 2024

Quem pensa na Suíça, pensa geralmente nas suas montanhas. Na imagem: a montanha de Matternhorn, no cantão do Valais. KEYSTONE/Urs Flueeler

No ano passado, a reputação do país dos Alpes melhorou no cenário internacional. Isso se deve, em parte, a um evento bastante criticado: a conferência de paz para a Ucrânia organizado em um hotel nas montanhas.

Em 2024, a Suíça experimentou uma notável melhora de sua imagem no exterior. Isso contrasta com os anos de 2022 e 2023, quando o país foi muitas vezes citado nas manchetes internacionais de forma negativa devido à sua posição no conflito da Ucrânia e a falência do banco Credit Suisse.

Em 2024, os meios de comunicação internacionais não apenas reduziram a cobertura sobre a Suíça, mas também a trataram de forma menos crítica. Uma pesquisa com 11 mil pessoas em 18 países também revelou uma percepção geral positiva. “O ano de 2024 foi um bom ano para a percepção da Suíça”, concluiLink externo Presença Suíça. Esse órgão é uma espécie de departamento de relações públicas do Ministério das Relações Exteriores suíço, responsável pela imagem do país no exterior.

O evento que gerou maior repercussão midiática foi a conferência de paz para a Ucrânia, conhecida como “Conferência de Bürgenstock”, que recebeu, em sua maioria, reações neutras ou positivas da imprensa estrangeira. A única exceção foram os meios de comunicação russos, que tentaram rotular a conferência como um fracasso desde o início, principalmente devido à não participação da Rússia.

As relações entre a Suíça e a União Europeia foram menos abordadas pela mídia internacional, embora o fim das negociações em 2024 tenha gerado considerável repercussão internamente – trata-se, provavelmente, da decisão de política externa mais importante para os próximos anos ou até décadas.

Além disso, eventos isolados, como a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) no caso das “Idosas pelo clima” e a vitória do cantor Nemo no Festival Eurovisão da Canção (ESC), atraíram atenção internacional tanto da imprensa quanto das redes sociais. Isso provavelmente se repetirá no caso do ESC deste ano, já que o evento ocorrerá na Suíça em 2025.

A análise também revela que a imagem de um país permanece estável entre a população: 70% dos entrevistados afirmaram que sua percepção da Suíça não mudou nos últimos dois anos.

A percepção da Suíça nos países vizinhos é, segundo a análise anual, muitas vezes mais diferenciada e crítica do que em países mais distantes, onde a Suíça está mais associada a estereótipos e clichês. Em lugares mais afastados, a Suíça é lembrada mais por suas montanhas e chocolates do que por sua neutralidade e setor bancário.

Em resumo: a imagem da Suíça, de maneira geral, continua muito positiva – e melhora quanto mais longe se vive.

O que você acha? Como você vê a Suíça e como ela é percebida no seu país?

