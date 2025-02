Die Schweiz hat 2024 ihr Image im Ausland aufgebessert

Das Land der Berge, so wird die Schweiz wahrgenommen. Im Bild: Das symbolträchtige Matterhorn. Keystone / Urs Flüeler

Im letzten Jahr verbesserte sich der Ruf des Landes im internationalen Raum. Dies liegt in Teilen an einem Anlass, der auch stark kritisiert worden ist: an der Friedenskonferenz für die Ukraine auf dem Bürgenstock.

Im Jahr 2024 erlebte die Schweiz eine bemerkenswerte Verbesserung ihres Images im Ausland. Dies im Kontrast zu den Jahren 2022 und 2023, als das Land international verhältnismässig oft negative Schlagzeilen machte – meist im Zusammenhang mit der Schweizer Haltung im Ukraine-Konflikt und dem Zusammenbruch der Grossbank Credit Suisse.

2024 berichteten internationale Medien nicht nur weniger, sondern auch weniger kritisch über die Schweiz. Auch die Befragung von 11’000 Menschen in 18 Ländern zeigte ein positives Gesamtbild. «Das Jahr 2024 war für die Wahrnehmung der Schweiz ein gutes Jahr», resümiert Präsenz Schweiz in der JahresanalyseExterner Link. Präsenz Schweiz ist eine Art PR-Abteilung des Schweizer Aussenministeriums und für den Auftritt der Schweiz im Ausland zuständig.

Mehr

Das grösste Medienecho generierte die Konferenz zum Frieden in der Ukraine, die sogenannte Bürgenstock-Konferenz, die überwiegend sachliche oder positive Resonanz in ausländischen Medien erhielt. Mit Ausnahme russischer Medien, die die Konferenz unter anderem aufgrund der Nicht-Beteiligung Russlands bereits im Vorfeld als gescheitert zu brandmarken versuchten.

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU wurden in ausländischen Medien weniger intensiv behandelt, obwohl das Ende der Verhandlungen 2024 im Inland ziemliche Resonanz fand – es handelt sich auch um die vermutlich wichtigste aussenpolitische Weichenstellung für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte.

Daneben sorgten Einzelereignisse wie das EGMR-Urteil im Fall der Klima-Seniorinnen und Nemos Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) für internationale Aufmerksamkeit in der Presse und auf Sozialen Medien. Das dürfte sich im Fall des ESC dieses Jahr wiederholen, findet er doch 2025 in der Schweiz statt.

Die Analyse zeigt zudem, dass das Image eines Landes in der breiten Bevölkerung normalerweise ziemlich stabil bleibt: 70% der Befragten gaben an, dass sich ihr Bild von der Schweiz in den letzten zwei Jahren nicht verändert habe.

Die Wahrnehmung der Schweiz in Nachbarländern ist, so der Befund der Jahresanalyse, oft differenzierter und kritischer als in weiter entfernten Ländern, wo die Schweiz stärker mit Stereotypen und Klischees verbunden wird. Und wo man die Schweiz mehr mit Bergen und Schokolade assoziiert als mit Neutralität und Bankenwesen.

Kurz zusammengefasst also: Das Image der Schweiz ist insgesamt weiterhin sehr positiv – und wird immer besser, je weiter weg man lebt.

Was denken Sie darüber? Wie sehen Sie die Schweiz und wie wird die Schweiz in Ihrem Wohnland wahrgenommen? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge in unserer Debatte:

