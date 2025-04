‘Tarifaço’: Suíça começa a correr atrás do prejuízo

Para o Ministro da Economia da Suíça, Guy Parmelin, a reunião com o representante do comércio americano foi “uma grande oportunidade para discutir as relações comerciais bilaterais”. Keystone-SDA

O ministro suíço da Economia, Guy Parmelin, tentou um primeiro contato por meio de videoconferência com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, sobre relações comerciais e tarifas na segunda-feira. As discussões continuarão, garantiu Parmelin na rede social X.

A reunião foi “uma grande oportunidade para discutir as relações comerciais bilaterais”, disse Parmelin.

A conversa ocorreu enquanto a Secretária de Estado para Assuntos Econômicos da Suíça, Helene Budliger Artieda, continuava as discussões técnicas com autoridades americanas em Washington. Ela está presente desde domingo e permanecerá lá até quarta-feira.

Esclarecer mal-entendidos

O Ministério da Economia da Suíça e a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (Seco) “estão atualmente usando todos os canais possíveis para fazer contato com as autoridades dos EUA”, disse a Seco no domingo. Essa posição foi repetida na segunda-feira, sem maiores detalhes.

De acordo com a Seco, “o objetivo da diplomacia comercial suíça é explicar a situação da Suíça aos nossos parceiros nos Estados Unidos e esclarecer qualquer mal-entendido”. As funções de Budliger Artieda incluem a preparação de uma visita da presidente suíça Karin Keller-Sutter e de Parmelin.

Enquanto isso, a presidente suíça deve discutir as consequências das tarifas do governo Trump para a Europa com seus colegas europeus na sexta-feira, quando participará de uma reunião informal dos ministros europeus de economia e finanças (Ecofin) em Varsóvia.

Neutralidade suíça

Na última quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 31% sobre as importações de produtos suíços. Sob esse novo regime tarifário, as exportações suíças foram taxadas em 10% desde sábado; outros 21% serão impostos a partir de quarta-feira.

O governo suíço diz estar desapontado com essa decisão, mas indicou que não estava planejando nenhuma contramedida direta por enquanto. Essa postura cautelosa foi criticada por alguns partidos políticos e representantes empresariais suíços.

A Câmara de Comércio e Indústria do Valais (CCIV) acredita que “as recentes decisões do governo dos EUA sobre tarifas alfandegárias têm um impacto direto sobre as empresas suíças voltadas para a exportação”. Ela decidiu adotar uma postura ativa e, na segunda-feira, publicou uma série de documentos em seu site para ajudar seus membros a entender melhor a crise atual.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

