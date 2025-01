Universidade suíça endurece regras e dificulta entrada de estudantes de países sob sanção

O principal prédio da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH). Keystone / Michael Buholzer

A Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH, na sigla em alemão) revelou medidas de triagem de segurança que realiza rotineiramente em candidaturas de estudantes estrangeiros de certos países. Isso provocou medo e raiva na comunidade acadêmica chinesa em particular. Essas triagens mudarão as perspectivas de estudo no exterior para estudantes chineses?

21 minutos

Ying Zhang Formada em jornalismo (mestrado na Universidade de Wuhan, bacharelado em comunicação e pesquisa de mídia pela Universidade de Zurique), Ying iniciou sua carreira como repórter investigativa e freelancer em Pequim antes de ingressar na swissinfo.ch em 2015. Seus interesses: mercado de trabalho, carreiras, sistema de saúde, turismo e tendências no moderno ambiente de trabalho. Kai Reusser (gráficos) Outras línguas: 3 English en How a top Swiss university is screening Chinese students original ler mais How a top Swiss university is screening Chinese students

Italiano it Come un’importante università svizzera passa al setaccio gli studenti cinesi ler mais Come un’importante università svizzera passa al setaccio gli studenti cinesi

中文 zh 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查:中国学生留学之路何去何从? ler mais 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查:中国学生留学之路何去何从?

“Por que a ETH está tomando decisões tão duras e medidas extremas contra candidatos estrangeiros de certos países? Não entendo nada”, disse Huang Xiaoyu* por telefone da China. Atualmente, estudante de biotecnologia na Universidade de Ciência Eletrônica e Tecnologia da China, em Chengdu, ele vem se preparando há mais de um ano para se candidatar a estudar na ETH a partir do outono de 2025.

Ele tem aprendido alemão e apresentou um programa desenvolvido por ele próprio e compatível com os cursos de mestrado em biologia computacional e bioinformática que pretende cursar no instituto. Esse plano foi aprovado pela instituição.

Mas agora seu sonho de estudar na Suíça pode ser destruído. De acordo com os critérios do mecanismo de triagem de segurança do instituto, tornados públicosLink externo em 24 de outubro, sua nacionalidade, escola e escolha de curso podem levá-lo a ser excluído no processo de seleção.

Critérios controversos

De acordo com a LeiLink externo do Controle de Bens de Dupla Utilização, Bens Militares Específicos e Bens Estratégicos, e a LeiLink externo da Implementação de Sanções Internacionais, essas diretrizes de segurança estipulam que o instituto é obrigado a minimizar o risco de saída de tecnologia e conhecimento adequados para uso militar para países sujeitos a sanções internacionais, incluindo Rússia, Irã, Síria e ChinaLink externo.

Isso significa que as inscrições de alunos, membros do corpo docente ou palestrantes convidados de certos países, que poderiam obter acesso a bens de dupla utilização ou tecnologias-chave se viessem para a ETH, estarão sujeitas a um escrutínio adicional e poderão ser rejeitadas. É particularmente provável que isso aconteça em áreas de pesquisa que envolvam tecnologia sensível, como GPS ou drones.

A triagem de segurança do instituto é baseada em quatro critérios:

O país de origem do candidato (nacionalidade, local de residência e biografia são levados em consideração) é um “país de risco”?

O candidato estudou anteriormente em uma instituição que representa um risco à segurança?

O candidato receberá financiamento por meio de uma bolsa de estudos de um país sancionado ou de fontes impróprias ou questionáveis?

A área de estudo está sujeita a uma maior supervisão oficial ou se enquadra nos regulamentos de controle de exportação para bens de dupla utilização?

O primeiro critério é o mais controverso. “Não sabemos como a ETH define ‘biografia’. Tenho que relatar a educação detalhada e a experiência de trabalho dos meus familiares e do meu ex-namorado à ETH? A segunda geração de imigrantes chineses nascidos e vivendo na Suíça será rejeitada pela ETH simplesmente porque seus pais costumavam trabalhar em um ‘campo sensível’ na China?”, disse uma aluna, que desejou permanecer anônima. “Isso é intransparente, irracional e inaceitável.”

Por que a ETH é tão famosa? A ETH é uma universidade de pesquisa pública renomada por sua inovação em ciência e tecnologia. Possui 16 faculdades que oferecem educação acadêmica e conduzem pesquisas científicas em disciplinas que vão de engenharia e arquitetura a química e física. De acordo com o último ranking do Times Higher Education, a ETH é a melhor universidade da Europa continental. Ela também ocupa o 7º lugarLink externo no QS World University Rankings de 2024, com três disciplinas classificadas em primeiro lugar no mundo e outras 14 entre as dez melhores. Entre seus ex-alunos notáveis estão 22 ganhadores do Prêmio Nobel, dois medalhistas do Prêmio Fields, três vencedores do Prêmio Pritzker e um ganhador do Prêmio Turing. Entre esses nomes de prestígio estão Albert Einstein, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1921, e John von Neumann, um pioneiro na construção da base matemática da física quântica.

Embora a segurança da pesquisa tenha se tornado uma preocupação crescente para universidades ao redor do mundo, a ETH Zürich parece estar indo mais longe do que outras instituições quando se trata de checar estudantes estrangeiros. Ela examina todas as inscrições para doutorado, mestrado, vaga de emprego ou visita de países sujeitos a sanções das Nações Unidas, Estados Unidos ou União Europeia, bem como de estados categorizados pela Suíça como “países de risco” em termos de armas ou proliferação nuclear.

Além disso, todos os candidatosLink externo de 17 instituições educacionais chinesas, 16 russas e sete iranianas, que são consideradas um “risco de segurança”, devem passar por triagem.

Quase todas as áreas de pesquisa na ETH são afetadas, “já que a maioria das tecnologias também pode ser usada para fins militares ou contar como tecnologias-chave”, de acordo com a universidade.

Embora os critérios para essas triagens tenham sido tornados públicos recentemente, eles já estão em uso na ETH há vários anos.

Wang Li*, um estudante de doutorado chinês atualmente estudando no instituto, revelou que, após se matricular no outono de 2023, um professor inadvertidamente lhe disse que sua inscrição estava retida no processo de triagem porque o projeto para o qual ele havia se inscrito era na área de inteligência artificial.

“De acordo com o professor, não havia um mecanismo de triagem explícito declarado na época, mas um conjunto de procedimentos estabelecidos havia sido formado internamente”, disse ele. Felizmente, seu professor o defendeu, fornecendo documentos relevantes sobre o conteúdo específico do projeto de pesquisa no qual ele estaria envolvido.

No final, a candidatura de Wang foi aprovada, mas há temores de que ele possa se tornar uma exceção. Um pesquisador chinês que obteve um PhD em física pela ETH em 2021 e atualmente mora na Suíça disse: “Estou preocupado que, teoricamente, os estudantes chineses ainda tenham uma chance, mas, na prática, basicamente não há chance alguma. Isso porque pode haver muitos professores que não querem se dar ao trabalho.”

E os candidatos chineses?

O esboço desses mecanismos de triagem gerou uma ansiedade particular entre a comunidade acadêmica chinesa, já que o número de estudantes chineses na ETH aumentou rapidamente em comparação com outros chamados “países de risco” nos últimos anos. Entre 2010 e 2023, esse número aumentou de 271 para 1.362 no instituto e de 139 para 598 na sua universidade-irmã, a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL).

Conteúdo externo

Por décadas, os Estados Unidos foram o destinoLink externo de estudo mais atraente para estudantes chineses, cuja matrícula em universidades americanas triplicouLink externo entre 2009 e 2019.

No entanto, em 2020, o então presidente Donald Trump assinouLink externo um decreto presidencial impondo restrições à entrada de estudantes e pesquisadores chineses no país se eles tivessem vínculos com uma instituição na China que implementasse a estratégia de fusão entre os setores militar e civil do país. Essa estratégia visa desenvolver o exército chinês em um exército de nível mundial até 2049, garantindo que as inovações científicas impulsionem simultaneamente o desenvolvimento econômico e militar. O governo Biden continuou a aplicar esse decreto.

A pandemia da Covid-19 impactou de diversas formas os estudantes chineses que viajavam para os EUA. A China fechou suas fronteiras de março de 2020 a janeiro de 2023, forçando muitos estudantes chineses a cancelar seus planos de estudar nos EUA. Além disso, a prolongada crise econômica da China desde o início da pandemia levou seus alunos a procurar destinos de estudo mais acessíveis. Ao contrário das universidades dos EUA, que equilibram suas contas com a ajuda de altas taxas pagas por estudantes internacionais, variandoLink externo entre 10 mil (CHF 8.795) a 55 mil dólares por ano, as universidades públicas suíças são apoiadas financeiramente pelo governo, tornando as taxas de ensino muito mais acessíveis: de 435 a 3.100 francosLink externo (US$ 490 a US$ 3.495) por semestre.

Estudantes chineses nos EUA também foram submetidos à estigmatizaçãoLink externo e à discriminação durante a pandemia, devido ao vírus Covid-19 ter se originado na China. Isso variou de hostilidade e exclusão a ataques violentos, diminuindo ainda mais o entusiasmo por estudar no país.

Como resultado, o número de estudantes chineses nos EUA caiu em mais de 20% nos últimos cinco anos, de 370 mil em 2019 para 290 mil em 2024, de acordo com o Departamento de Estado dos EUA. No mesmo período, as inscrições para instituições suíças aumentaram.

Taxas de admissão em queda

Mas essa pode não ser uma tendência que continue, se as políticas de triagem de segurança tiverem um impacto negativo a longo prazo.

Em um editorialLink externo publicado no jornal South China Morning Post, Li Zhuowen, um pesquisador de Washington especializado na economia política chinesa e no desenvolvimento internacional, escreveu que os estudantes chineses, particularmente aqueles em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, “veem seus sonhos acadêmicos completamente descarrilados, evitando buscar diplomas nos EUA por causa da triagem de segurança e mudando para a Europa apenas para se encontrarem novamente na mira”.

A taxa de aceitação de candidatos chineses para mestrados na EPFL caiu significativamente na última década, de 44% para 12% entre 2014 e 2024, tornando-a muito menor do que a taxa de aceitação internacional de 21%. A ETH não forneceu estatísticas sobre a taxa de admissão de estudantes de países sujeitos à triagem de segurança em resposta à nossa solicitação.

Conteúdo externo

ETH responde a rumores

Em setembro passado, rumores de uma chamada “lista negra” de instituições chinesas começaram a se espalhar nos círculos acadêmicos suíços, depois que um repórter do site Heidi.news ouviu um pesquisadorLink externo mencionar a existência de uma lista de universidades cujos alunos não eram mais bem-vindos em “uma grande instituição às margens do Lago Zurique”. Esta é a localização da ETH e da Universidade de Zurique.

Desde a divulgação de suas diretrizes de triagem — um anúncio que, segundo o porta-voz Markus Gross, foi feito por razões de “transparência” — a ETH negou as alegações de existência de uma “lista negraLink externo“, “uma abordagem únicaLink externo” ou “discriminação racialLink externo” contra candidatos chineses. Gross afirmou: “Não há critérios de exclusão rígidos ou mecanismos automáticos; cada inscrição é avaliada individualmente. Se uma pessoa com a nacionalidade de um país sancionado tiver seu centro de vida em outro país, isso será levado em consideração.”

Para apaziguar os críticos e esclarecer o funcionamento do processo, o instituto planejou realizar um evento para alunos de países sujeitos à triagem de segurança no final de outubro. No entanto, devido ao número de inscrições superior ao esperado, foi necessário remarcar o evento e alterar seu formato para um webinar, de forma a permitir a participação de todas as mais de mil pessoas interessadas.

Durante esta reunião, Silvia Nast, chefe da Secretaria de Controle de Exportações da ETH, declarou: “As listas publicadas não são listas negras ou listas proibidas.” Ela acrescentou que essas listas têm a finalidade de ajudar a universidade a identificar candidaturas que exigem avaliação adicional, esclarecendo: “Esta lista não é um critério para rejeitar uma inscrição. Ninguém é excluído com base em sua nacionalidade.”

Questionada em uma entrevistaLink externo ao semanário NZZ am Sonntag sobre o motivo de as sanções impostas pelos EUA, UE e Reino Unido estarem sendo aplicadas por uma universidade de um país neutro, Nast atribuiu essa prática ao dever de precaução da ETH para com sua equipe. “A maioria dos nossos professores vem do exterior […] e precisamos garantir que eles não violem as leis de seus países de origem.” Ela também destacou a importância dos controles de exportação para os pesquisadores estrangeiros em um memorando internoLink externo, que afirmava: “Violações [das regulamentações de controle de exportação], mesmo aquelas decorrentes de descuido, podem resultar em multas elevadas para indivíduos e até mesmo em penas de prisão nos casos mais graves.”

Para Jean-Marc Rickli, diretor de riscos globais e emergentes no Centro de Política de Segurança de Genebra, argumentar que universidades em um país neutro não deveriam participar de sanções é uma interpretação equivocada da neutralidade suíça, pois “a lei sobre neutralidade não cobre sanções”. De acordo com as Diretrizes sobre Neutralidade (White Paper on Neutrality) do Ministério suíço das Relações Exteriores (EDA), a lei sobre neutralidade só é aplicável em caso de uma guerra real entre Estados. “Cada Estado neutro pode decidir em quais sanções quer participar”, afirmou Rickli.

Não se trata de um “refúgio político”

Para Huang, que vem preparando sua candidatura para 2025 na China, estudar no exterior é uma forma de buscar maior liberdade acadêmica e de expressar sua desilusão com as incertezas econômicas no país. “Nos últimos anos, a taxa de desemprego juvenil na China permaneceu alta, o clima político continua tenso e o espaço para desenvolvimento pessoal está ficando menor”, disse ele. “Espero usar o estudo no exterior para deixar a China, criar raízes no exterior e buscar um caminho de desenvolvimento mais amplo.”

Muitos estudantes chineses com quem a swissinfo.ch conversou ecoaram esses sentimentos. Estudar no exterior em países ocidentais tem sido, para estudantes e pesquisadores, uma forma de escapar de países com regimes autoritários, como China e Rússia.

Em março do ano passado, o grupo acadêmico Swissuniversities recomendou que a cooperação científica com universidades russas fosse revista e suspensa se houvesse risco de apoio às políticas agressivas do Kremlin. Essa recomendação foi seguida por quase todas as universidades suíças, incluindo a ETH. Desde a invasão russa da Ucrânia, a ETH reforçou os requisitos de admissão para candidatos russos, que agora estão sujeitos a uma análise mais minuciosa devido aos regulamentos de controle de exportação e às sanções da UE contra a Rússia, adotadas pelo governo suíço. “Estamos sendo condenados pelos crimes de um regime cujo curso não aprovamos”, afirmouLink externo um estudante russo à revista Beobachter.

O porta-voz da ETH, Markus Gross, rejeitou todas as acusações de “punição coletiva” contra estudantes russos ou chineses. Já o porta-voz da EPFL, Emmanuel Barraud, declarou: “As inscrições de estudantes estrangeiros são avaliadas com base em vários critérios, entre os quais a capacidade acadêmica é primordial, pois isso evita que nossa escola seja usada como um ‘refúgio político’ por pessoas que não possuem as qualificações necessárias para seguir nossos cursos.”

Em outros lugares do Ocidente

A União Europeia (UE) não possui uma política padrão para universidades sobre verificações de segurança de candidatos provenientes de países sob sanções internacionais. Isso significa que cada instituição é livre para regular suas admissões de forma independente. A ETH está longe de ser a única universidade na Europa a implementar a triagem de segurança.

Em 2022, a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, iniciou um projeto piloto de verificação de antecedentes de todos os candidatos de doutorado e pós-doutorado em ciências técnicas e naturais oriundos da China, Irã e Rússia antes de serem admitidos na Faculdade de Ciências Técnicas da instituição. Este ano, essas verificações de antecedentes foram ampliadas para cobrir toda a universidade.

Desde 2023, o financiamento de bolsas de estudo do Conselho de Bolsas de Estudo da China, administrado pelo Estado chinês, passou a ser considerado um fator de impedimento para a admissão em um número crescente de universidades europeias. Entre essas universidades estão a Universidade de Aarhus, o Instituto Karolinska da Suécia, a Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg da Alemanha, bem como a Universidade de Tecnologia de Eindhoven e a Universidade de Maastricht, ambas na Holanda.

Fora da UE, o Reino Unido introduziu o Academic Technology Approval Scheme (ATASLink externo) em 2007. Sob esse esquema, candidatos estrangeiros de pós-graduação (com exceção daqueles oriundos da Área Econômica Europeia e da Suíça) precisam passar por uma verificação de segurança para estudar disciplinas cujo conhecimento possa ser utilizado em programas de armas. Em 2020, o governo do Reino Unido expandiu o programa para incluir áreas de estudo que pudessem contribuir para o desenvolvimento de tecnologias militares avançadas, abrangendo grande parte dos campos de física, engenharia e ciência da computação. O programa foi ampliado novamente no ano seguinte, passando a cobrir pesquisadores e estudantes de pós-graduação de determinadas nacionalidades e áreas de pesquisa, com o objetivo de evitar o roubo de propriedade intelectual.

Números obtidos pelo jornal The Guardian revelamLink externo que, em 2022, 265 pesquisadores e 839 candidatos a programas de pós-graduação foram rejeitados após a verificação de segurança conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. Isso representa um total de 1.104 recusas entre os 50 mil candidatos do ano, um aumento significativo em relação aos 128 casos registrados em 2020 e aos 13 de 2016. Embora o Ministério das Relações Exteriores tenha se recusado a fornecer a distribuição por nacionalidade, dados de universidades de destaque, como Oxford, Cambridge e Imperial College London, sugerem que, nessas instituições, os acadêmicos chineses correspondem à maior parte dos candidatos que tiveram a autorização negada.

Alicia Kearns, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Reino Unido, declarou em um post na plataforma X (antigo Twitter): “Por muito tempo, a academia fingiu que não tinha nenhum papel a desempenhar em nossa segurança nacional e que podia operar livre de realidades geoestratégicas.” Ela acrescentou que essa mentalidade tornava o Reino Unido “vulnerável a estados hostis” e que “evidências significativas indicam uma tentativa sistemática do [Partido Comunista Chinês] de se infiltrar na academia britânica e exfiltrar pesquisas, capacidades e tecnologias críticas”.

Conteúdo externo For too long Academia has pretended it has no role to play in our national security and can operate free from geo-strategic realities – this is an outdated mindset making us vulnerable to hostile states.



I hope with this very welcome move we can better protect one of our… pic.twitter.com/sTjYaqZDA1Link externo — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) April 26, 2024 Link externo

Jean-Marc Rickli, diretor de riscos globais e emergentes do Centro de Política de Segurança de Genebra, acredita que, dado o contexto geopolítico atual e a polarização crescente, “é muito provável que mais universidades europeias introduzam mecanismos de triagem, pois a ciência e a tecnologia estão se tornando indicadores-chave e facilitadores do poder global”.

Resta saber quão eficazes serão esses mecanismos e qual será o seu impacto. No entanto, está claro que a ETH e outras universidades europeias terão de encontrar um equilíbrio delicado entre a segurança nacional e a liberdade acadêmica, um dos pilares de sua reputação.

Um estudante de doutorado chinês na ETH destacou esse dilema, afirmando: “A longo prazo, a reputação da ETH será prejudicada por essa ação, especialmente na China. Seus valores de igualdade, diversidade e inclusão também serão questionados. Isso fará com que mais alunos e acadêmicos de outros países, mesmo aqueles que não estão na lista de sanções, hesitem em vir para a ETH.”

*Nomes alterados para proteger as identidades dos alunos.

Edição: Lindsey Johnstone

Adaptação: DvSperling

