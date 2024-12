Universidades suíças adotam medidas para combater espionagem de outros países

As universidades também devem cumprir as sanções internacionais. Keystone-SDA

O aumento das tensões geopolíticas está forçando as universidades suíças a conciliar o desejo de cooperação global com uma lista crescente de sanções mais duras. Estudantes, professores e projetos de pesquisa que envolvam China, Rússia, Irã e outros países de "alto risco" se veem no meio da confusão.

As universidades suíças trabalham conectadas ativamente com cientistas de todo o mundo, articulando uma gama ampla de conhecimentos especializados, diferentes perspectivas e culturas. “As colaborações internacionais fornecem um terreno fértil para encontrar soluções para os principais desafios globais”, afirmou a swissuniversities, o grupo guarda-chuva que representa as instituições de ensino superior suíças, em 2022.

Mas os serviços de inteligência do país alpino e de outros países vizinhos alertam que a pesquisa de ponta também é um terreno fértil para atividades de espionagem estrangeira. A invasão da Ucrânia pela Rússia, o conflito no Oriente Médio e a rivalidade entre os Estados Unidos e a China aumentaram as listas de sanções nos últimos anos.

No mês passado, o instituto federal de tecnologia ETH Zurich emitiu diretrizes sobre como lidar com a situação cada vez mais complexa. As orientações incluem a triagem de futuros alunos de países de alto risco para cargos com vínculos militares ou de serviço de inteligência e também para projetos de pesquisa colaborativa.

“Se, por exemplo, futuros alunos de uma universidade relacionada a militares que foi sancionada por outros países quiserem fazer um mestrado em segurança cibernética na ETH Zurich, temos que rejeitar as inscrições com base nos critérios estabelecidos por razões de segurança”, disse o porta-voz da ETH Zurich, Markus Gross, à SWI swissinfo.ch.

Universidades estrangeiras sob suspeita

A ETH Zurich, junto com todas as outras universidades suíças, tem que agir com muito cuidado ao lidar com pelo menos 17 instituições educacionais chinesas, 16 russas e sete iranianasLink externo. As universidades também têm que considerar pesquisas sobre as chamadas tecnologias de uso duplo, como GPS, que podem ser usadas para fins civis e militares.

A ETH Zurich diz que publicou recentemente medidas de triagem de segurança para esclarecer suas obrigações existentes. As diretrizes foram projetadas para informar estudantes estrangeiros que podem se candidatar para estudar na universidade e para “cumprir seu dever de cuidado” com sua própria equipe, certificando-se de que os funcionários conheçam as regras.

Mas a publicação no site da ETH Zurich gerou muitas críticas nas redes sociais chinesas. Em posts vistos por SWI swissinfo.ch, as pessoas reclamam principalmente de discriminação.

“Momento vergonhoso”

“Este é um dos momentos mais vergonhosos da história da ETH Zurich”, escreveu um estudante chinês, que atualmente está estudando na instituição, na seção de comentários do site. “Esta instituição, outrora celebrada por sua independência, autonomia, comprometimento com a ciência e justiça, agora perdeu esses mesmos valores.”

“Peço à universidade que reconsidere seriamente e revogue esta decisão”, escreveu o estudante chinês.

Mas todas as universidades suíças têm o mesmo dever de observar as sanções adotadas pelo governo suíço que as empresas comerciais.

A triagem de segurança também foi direcionada a estudantes, professores e pesquisadores russos desde a invasão da Ucrânia em 2022.

No início deste ano, a revista Beobachter entrevistou estudantes russos que estudam na Suíça em várias universidades.

Violação da liberdade acadêmica?

Rejeitar inscrições de estudantes russos dessa forma é uma “violação fundamental da liberdade acadêmica”, disse uma aluna chamada Irina. “Estamos sendo condenados pelos crimes de um regime cujo curso não aprovamos.”

“Todo o conteúdo de aprendizagem no nível de mestrado é de código aberto de qualquer maneira. Que segredos eu poderia aprender lá?”, perguntou Danyil.

As universidades suíças têm responsabilidade individual pela implementação da triagem de segurança relacionada a sanções internacionais. “Esses tópicos são tratados pelas universidades dentro do escopo de sua autonomia e respectivas bases legais”, disse swissuniversities.

Enquanto isso, a União Europeia também está tentando unificar a resposta dos estados-membros à ameaça de espionagem em pesquisa. Em maio, o Conselho Europeu adotou uma lista de 14 recomendações não vinculativas para universidades e outras instituições de pesquisa para combater “transferência indesejada de conhecimento, interferência estrangeira e violações éticas ou de integridade”.

Edição: Veronica De Vore/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)