Parlamento suíço aprova banimento do Hamas

Parlamento suíço aprovou uma proibição de cinco anos para o Hamas. Keystone-SDA

O Hamas se tornará um grupo proibido na Suíça por cinco anos. Depois do Senado, a Câmara dos Deputados aceitou uma proposta do governo elaborada após o ataque do grupo islâmico em 7 de outubro de 2023.

A Câmara dos Deputados aceitou a proibição do Hamas na quarta-feira por 168 votos a favor e seis contra. Uma ala do Partido Verde se absteve. O Senado já havia concordado com o decreto na terça-feira.

O projeto de lei do Conselho Federal, o Governo suíço, propõe a proibição do Hamas e de organizações relacionadas por um período inicial de cinco anos. O Parlamento tem a opção de estender a proibição no processo legislativo ordinário.

Atualmente, apenas os grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico são proibidos por lei na Suíça. Depois que a proibição do Hamas for aprovada, caberá ao Conselho Federal decidir a data exata de sua implementação.

Também estava na pauta da Câmara dos Deputados na quarta-feira uma moção do comitê que pedia a proibição da milícia xiita libanesa Hezbollah. No entanto, devido à falta de tempo, a moção não foi discutida. O Senado aprovou uma moção idêntica na terça-feira.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

