Suíça deve tomar medidas contra corrupção

Em comparação com outros países, a influência de grupos de interesse é pouco regulamentada na Suíça. Keystone-SDA

A Suíça recebeu boas notas do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), mas alguns pontos fracos foram apontados.

Em comparação com outros países, a influência de grupos de interesse é pouco regulamentada, observou o órgão anticorrupção do Conselho da Europa. O relatório, publicado pelo Departamento Federal de Justiça (DFJ) na segunda-feira (25), examina os riscos de corrupção entre funcionários de alto escalão, como membros do governo e sua equipe, bem como funcionários da alfândega, guardas de fronteira e polícia federal.

O GRECO considera exemplar a transparência do processo legislativo em nível federal. Graças aos procedimentos de consulta, os projetos de lei são discutidos publicamente em um estágio inicial.

No entanto, o GRECO vê espaço para melhorias nas regras de recusa no Conselho Federal. De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça, o grupo recomenda tornar público quando um membro do governo se recusa a participar de uma decisão. O GRECO fez um total de 15 recomendações para a Suíça.

