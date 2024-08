Suíça sofre com escassez de ovos

A partir de 1º de setembro, mais ovos destinados ao consumo poderão ser importados para a Suíça. Ao permitir isso, o governo quer garantir o fornecimento de ovos para os consumidores nos próximos meses.

O Ministério da Economia escreveu em um comunicado à imprensa na quarta-feira que a cota de importação seria aumentada para garantir um fornecimento de ovos orientado para o mercado para consumo na Suíça nos próximos meses. O governo está, portanto, respondendo a uma solicitação do setor de produção de ovos.

Especificamente, a cota tarifária parcial para a importação de ovos de mesa deverá ser aumentada em 7.500 toneladas, chegando a 24.928 toneladas. De acordo com o comunicado de imprensa, isso inclui uma reserva. O aumento da cota tarifária parcial é limitado até o final do ano.

Nos anos da pandemia de Covid-19, de 2020 e 2021, as mudanças nos hábitos de consumo levaram a uma demanda excepcionalmente alta por ovos.

A demanda continua alta, segundo o governo. Embora a produção doméstica de ovos tenha aumentado em cerca de 35% nos últimos dez anos, são necessárias importações adicionais para atender à demanda, especialmente nos períodos de alto consumo antes da Páscoa e do Natal.

Em 2022, os suíços consumiram 186 ovos per capita. Embora esse número seja nove ovos a menos do que no ano anterior, ainda é dois a mais do que em 2019.

Adaptação: Alexander Thoele

