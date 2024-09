Partido liberal quer taxar empresas que contratam trabalhadores estrangeiros na Suíça

Burkart, presidente do Partido Liberal Radical, pede imposto sobre imigração para empresas Keystone-SDA

Como parte das negociações entre o governo suíço e a União Europeia (UE), o presidente do Partido Liberal Radical, Thierry Burkart, se manifestou a favor de um imposto de imigração para empresas suíças.

Burkart quer que a Suíça considere um instrumento desse tipo sobre a livre circulação de trabalhadores da UE. As empresas suíças atraem trabalhadores qualificados do exterior que contribuem para a prosperidade do país, disse o senador do cantão da Argóvia em uma entrevista publicada na segunda-feira no jornal suíço Neue Zürcher Zeitung. Ao mesmo tempo, mais pessoas também geram mais custos, acrescentou Burkart. Por exemplo, são necessários mais professores e médicos na Suíça. “Com um imposto, caberia às empresas pesar as vantagens e desvantagens”, disse ele.

Abolir cotas na medicina

Para o senador liberal, está claro que uma cláusula de salvaguarda é necessária “para permitir que a Suíça regule a imigração de forma eficaz”. A UE deve fazer concessões à Suíça. No entanto, além de possíveis instrumentos próprios, como um imposto de imigração, o governo suíço também deve mudar suas próprias políticas.

Por exemplo, de acordo com Burkart, as cotas para admissão em cursos de medicina devem ser abolidas. “É inaceitável que dificultemos tanto o ingresso de estudantes suíços nos cursos de medicina e, ao mesmo tempo, tenhamos que trazer 40% dos médicos do exterior.”

(Adaptação: Fernando Hirschy)

