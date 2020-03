Coronavirus: the situation in Switzerland

A análise de uma amostra de sangue pode revelar anticorpos específicos para o coronavírus, disse. Uma amostra representativa da população com 5000 pessoas seria suficiente para tirar conclusões mais amplas. Mais conhecimento sobre o número de pessoas que acumularam imunidade seria essencial para evitar uma segunda ou terceira onda de infecções uma vez que as medidas de confinamento são facilitadas, disse ele.

Gilbert Greub, do departamento de microbiologia do hospital, disse à Rádio e Televisão Suíça RTS que tais testes começariam a oferecer um quadro mais amplo da crise, já que, atualmente, apenas pessoas com sintomas estão sendo testadas.

O Hospital Universitário de Lausanne, no cantão de Vaud - a região suíça com mais casos positivos até agora - realizará entre 1000 e 2000 exames diariamente.

Covid-19 immunity testing to begin in some Swiss hospitals

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Teste de imunidade começa em alguns hospitais suíços 30. Março 2020 - 12:27 Vários hospitais suíços pretendem realizar exames de sangue para avaliar quantas pessoas já foram infectadas pela Covid-19 - incluindo as que já podem ter adquirido imunidade. O Hospital Universitário de Lausanne, no cantão de Vaud - a região suíça com mais casos positivos até agora - realizará entre 1000 e 2000 exames diariamente. Eles serão voltados, no início, ao pessoal hospitalar e aos pacientes, assim como uma amostra da população. Gilbert Greub, do departamento de microbiologia do hospital, disse à Rádio e Televisão Suíça RTS que tais testes começariam a oferecer um quadro mais amplo da crise, já que, atualmente, apenas pessoas com sintomas estão sendo testadas. A análise de uma amostra de sangue pode revelar anticorpos específicos para o coronavírus, disse. Uma amostra representativa da população com 5000 pessoas seria suficiente para tirar conclusões mais amplas. Mais conhecimento sobre o número de pessoas que acumularam imunidade seria essencial para evitar uma segunda ou terceira onda de infecções uma vez que as medidas de confinamento são facilitadas, disse ele. "Uma vez que uma pessoa tenha contraído o coronavírus, provavelmente ela estará imune e, portanto, protegida", disse Greub. "A questão é quanto tempo esta imunidade dura. [...] A questão da mutação surge, e poderíamos imaginar que um vírus ligeiramente diferente seria capaz de reinfectar uma pessoa". Greub disse que cerca de 70-80% da população precisaria ser imune para evitar uma nova onda. Nenhum teste desse tipo está atualmente planejado a nível nacional, embora hospitais em Zurique, St Gallen e Genebra os estejam planejando em suas respectivas regiões.