‘A strong and peaceful Europe is in everyone’s interest’

‘We need a new basis’

‘Bilateral means being on equal footing and that's how things should stay’

Em Bruxelas, os representantes da União Europeia declararam esperar uma posição definitiva do país até o final do verão.

O Conselho Federal (n.r.: o corpo de sete ministros que governa a Suíça) decidiu no final de 2018 dar um passo inusitado: promover um debate público sobre as vantagens e desvantagens dos acordos, a fim de definir uma posição consolidada, tanto quanto possível, para os pontos ainda abertos.

Há anos a Suíça negocia acordos com a União Europeia para determinar as bases das suas relações com o bloco. Um esboço do contrato está sendo debatido hoje pelos diferentes atores políticos e econômicos.

As eleições federais ocorrem em 20 de outubro de 2019. Os acordos bilaterais firmados com a União Europeia (UE) já fazem parte das diferentes campanhas. Para descobrir o que pensam os mais importantes partidos, encontramos cinco membros da Comissão de política externa do Conselho NacionalLink externo (Câmara dos Deputados). Cada um dos parlamentares recebeu um minuto para explicar sua visão frente às câmeras.

​​​​​​​​As relações com a União Europeia são um dos temas mais importantes do debate político na Suíça. Como elas serão no futuro? swissinfo.ch questionou representantes dos cinco partidos mais importantes do país sobre o tema.

How should Switzerland position itself with the EU?

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

O que pensam os partidos das relações entre a Suíça e a UE? Kathrin Ammann e Carlo Pisani 27. Maio 2019 - 12:30 ​​​​​​​​As relações com a União Europeia são um dos temas mais importantes do debate político na Suíça. Como elas serão no futuro? swissinfo.ch questionou representantes dos cinco partidos mais importantes do país sobre o tema. As eleições federais ocorrem em 20 de outubro de 2019. Os acordos bilaterais firmados com a União Europeia (UE) já fazem parte das diferentes campanhas. Para descobrir o que pensam os mais importantes partidos, encontramos cinco membros da Comissão de política externa do Conselho Nacional (Câmara dos Deputados). Cada um dos parlamentares recebeu um minuto para explicar sua visão frente às câmeras. Há anos a Suíça negocia acordos com a União Europeia para determinar as bases das suas relações com o bloco. Um esboço do contrato está sendo debatido hoje pelos diferentes atores políticos e econômicos. O Conselho Federal (n.r.: o corpo de sete ministros que governa a Suíça) decidiu no final de 2018 dar um passo inusitado: promover um debate público sobre as vantagens e desvantagens dos acordos, a fim de definir uma posição consolidada, tanto quanto possível, para os pontos ainda abertos. Em Bruxelas, os representantes da União Europeia declararam esperar uma posição definitiva do país até o final do verão.