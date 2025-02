Ponte para a Suíça

3 minutos

SWI swissinfo.ch é a unidade internacional da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG SSR). Foi fundada em 1999 após o fechamento gradual dos canais da Rádio Suíça Internacional (RSI), emissora que começou como um serviço de ondas curtas em 1935.

Durante a II Guerra Mundial, as transmissões da RSI eram frequentemente o único elo de ligação com a pátria para os cerca de 200 mil suíços que viviam no exterior. Durante a guerra, as transmissões em ondas curtas ressaltavam a neutralidade e a posição democrática da Suíça. Hoje, SWI swissinfo.ch realiza sua cobertura jornalística como um serviço unicamente online em dez idiomas. _Sua sede está localizada em Berna.

Sob os termos de um acordo de serviços com a Confederação Suíça, SWI swissinfo.ch publica reportagens independentes e aprofundadas sobre política, negócios, ciência, cultura e sociedade suíça para um público internacional interessado no país. Sua oferta jornalística permite aos suíços no exterior formar livremente suas próprias opiniões a fim de exercer seus direitos políticos nas eleições e referendos, o que fortalece seus laços com sua pátria.

SWI swissinfo.ch coloca um foco especial na democracia direta, na política externa suíça, na pesquisa de ponta, nas empresas multinacionais e nos desenvolvimentos que emanam das organizações internacionais sediadas em Genebra. Apresentar temas de uma perspectiva suíça é crucial para garantir que os fatos, e as discussões sobre e a partir da Suíça, sejam compreendidos no exterior. Análises de importantes eventos internacionais feitas por especialistas e adaptações para áreas linguísticas e culturais estrangeiras compõem uma parte significativa das reportagens da SWI swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch fornece seus serviços no âmbito do Acordo de Prestação de ServiçosLink externo, da Lei Federal de Rádio e Televisão (RTVG) e da concessão da SRLink externoG. Ela é um dos quatro canais de notícias e TV com o mandato de produzir conteúdo jornalístico para audiências no exterior. Assim, sua cobertura reflete a diversidade de opiniões e cultura e é independente de interesses políticos e econômicos. O financiamento vem das taxas de rádio e televisão (50%) e subvenções do governo federal (50%). Mais informações sobre a SWI swissinfo.ch podem ser acessadas no Relatório Anual de 2023 e no seguinte vídeo (em inglês):