De Roger Federer ao homem de neve flamejante Thomas Stephens 27. Dezembro 2018 - 11:00 Quase todos os artigos publicados pela swissinfo.ch contêm uma porcentagem, uma idade, uma quantia em dinheiro ou alguma outra cifra. Aqui estão 12 das estatísticas mais interessantes que pintaram no noticiário de 2018. Janeiro 20 Que placar! O tenista suíço Roger Federer conquistou seu 20° título de Grand Slam, estendendo seu recorde, quando conquistou o troféu do Aberto da Austrália pela sexta vez. Ele retornou ao topo do ranking em fevereiro, aos 36 anos, e terminou o ano como número 3 do mundo. Fevereiro 80 Foi exatamente há 80 - ou otganta - anos atrás que o romanche se tornou a quarta língua nacional da Suíça, depois que 92% dos eleitores deram seu voto positivo. No aniversário dessa votação, o lobby romanche da Suíça reivindica a ampliação do território oficial da língua. 2018 também marcou o lançamento do primeiro filme longa metragem em língua romanche. Março 71.6 Em uma votação nacional acompanhado atenciosamente em todo o mundo, quase três quartos dos eleitores suíços (71,6%) rejeitaram uma proposta para descartar a taxa de licença obrigatória para emissoras públicas da Suíça, incluindo swissinfo.ch. Abril 1,231 É o número de segundos que levou para a cabeça do Böögg, um boneco de neve empalhado, explodir em Zurique. Tradicionalmente, um período relativamente longo como 20 minutos e 31 segundos prenuncia um verão ruim. Mas, como se viu, o sol escaldante significou que os rios suíços atingiram temperaturas recordes, enquanto a falta de chuva causou todos os tipos de outros problemas. Maio 25 A Suíça recicla cerca de 25% de seu lixo plástico, muito atrás de vários outros países europeus. Junho 37,000 O papa Francisco fez uma rara visita a Genebra - um centro do protestantismo - em um rápido tour de um dia para comemorar o 70º aniversário do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Ele celebrou a missa em um centro de convenções para cerca de 37.000 pessoas. Julho 1 O número de passaportes que os jogadores de futebol da seleção suíça devem ter, de acordo com o secretário geral da Associação Suíça de Futebol. Isso, disse ele, era para evitar que jovens nacionais promissores se beneficiassem de programas de treinamento na Suíça e decidissem jogar em outro país. Depois de um clamor geral, o secretário geral renunciou. A disputa por dupla nacionalidade estourou depois que três jogadores suíços foram multados pela FIFA por fazer gestos de mão de um símbolo nacional albanês para comemorar gols contra a Sérvia em uma partida da Copa do Mundo. Agosto 1,450 Um famoso restaurante situado no alto de um penhasco, a 1.450 metros acima do nível do mar, nos Alpes Suíços, disse que estava procurando por novos administradores. O casal que administra a hospedaria de Äscher-Wildkirchli desistiu após 31 anos, dizendo que eles não conseguiam acompanhar a demanda e as restrições de reformas. Novos inquilinos foram anunciados em dezembro. Setembro 17 A porcentagem de residentes suíços acima de 15 anos que possuem dupla nacionalidade. A nacionalidade não suíça que mais prevalece entre os nacionais é o italiano (24,7%), seguido do francês (11,2%) e do alemão (7,8%). Outubro 202,865 Os expatriados na Suíça continuaram sendo os mais privilegiados assalariados do mundo, embolsando um salário anual médio de CHF 202.865 (US$ 205.000). Um mês antes, a Suíça havia perdido muito de sua atração segundo uma pesquisa entre expatriados, principalmente pela dificuldade de se estabelecer e fazer amigos. Novembro 40,000 Você tem algo contra cenouras? Então não vá a Aarau no norte da Suíça na primeira quarta-feira de novembro. É quando o colorido Rüeblimärt (mercado de cenouras), evento enraizado desde 1982, atrai até 40.000 visitantes que admiram os 140 stands cuidadosamente organizados. Dezembro 995 É o número de pequenas cervejarias locais registradas na Suíça - uma das maiores densidades do mundo. Saúde! E boas festas!