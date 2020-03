Coronavirus: the situation in Switzerland

As autoridades suíças dizem que há estoques de alimentos disponíveis para os consumidores por mais de quatro meses para lidar com a atual epidemia do coronavírus. Mas foi introduzido o racionamento para certos medicamentos analgésicos e antifebris.

Enough food for months, government assures

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Governo garante que há comida suficiente para meses 19. Março 2020 - 07:45 As autoridades suíças dizem que há estoques de alimentos disponíveis para os consumidores por mais de quatro meses para lidar com a atual epidemia do coronavírus. Mas foi introduzido o racionamento para certos medicamentos analgésicos e antifebris. "Não há motivo para pânico por causa dos alimentos", disse o responsável do governo para o abastecimento econômico nacional, Werner Meier, em entrevista publicada na quarta-feira (18) em vários jornais suíços. Segundo Meier, o setor empresarial suíço, apoiado pelo governo, garante que os alimentos essenciais sejam estocados em quantidade suficiente para os momentos de crise. Supermercados e pequenas lojas de varejo tiveram acesso a muitos suprimentos para estocar suas prateleiras, disse Meier. "Não temos relatos de escassez ou problemas de abastecimento por parte dos varejistas", disse Meier. "A Suíça fechou suas fronteiras para pessoas, mas não para mercadorias". Ele também disse que não há planos no momento para considerar a imposição de regras ao setor para a produção de bens essenciais. Mais tarde na quarta-feira, no entanto, o governo anunciou que começaria a racionar alguns analgésicos comuns e medicamentos contra a febre para evitar o pânico na compra. O governo disse que a restrição, que começa imediatamente e vai durar os próximos seis meses, não foi introduzida devido à escassez de medicamentos. Sob a restrição, cada pessoa poderá comprar apenas um pacote por dia de certos medicamentos, incluindo paracetamol e ibuprofeno.