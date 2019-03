O "luxo" de viver em Zurique, Genebra ou Berna Zurique, a cidade dos bancos e dos negócios, tendencialmente sóbria; Berna, a provinciana capital do país, patrimônio da humanidade; Genebra, a sede de organizações internacionais, cosmopolita por excelência. As três têm em comum um elevado padrão de vida. Confira algumas fotos.

Vista do rio Aare e da piscina Marzili - ao fundo, a cúpula da sede do Parlamento suíço.

A cidade antiga de Berna segue as curvas do rio Aare.

Carouge, com 19,5 mil habitantes, vizinha de Genebra, combina o aconchego de uma aldeia com a cultura de uma cidade.

Sihlcity, "cidade dentro da cidade", inaugurada em 2007 no terreno da ex-Fábrica de Papel de Zurique à beira do rio Sihl, restaurantes, lojas, uma biblioteca, discoteca e uma igreja.

No extremo inferior da escala, as cidades africanas e do Oriente Médio que enfrentam problemas de segurança saíram-se pior, com Bagdá sustentando a tabela apesar de "melhorias significativas nos serviços de segurança e saneamento nos últimos anos".

A pesquisa avaliou 231 cidades no mundo, a Mercer estabelece o ranking com base em critérios que incluem taxas de criminalidade, transporte público, tratamento do lixo, clima e fornecimento de eletricidade.

Cidades suíças mantêm status de qualidade de vida 14. Março 2019 - 08:15 Três cidades suíças ficaram entre as dez primeiras do mais recente ranking de qualidade de vida da Mercer, que mais uma vez vem carregado de metrópoles europeias. Como no ranking do ano passado, Zurique é a segunda cidade mais agradável para se morar do mundo, logo atrás de Viena, informou a consultoria de recursos humanos Mercer. Genebra (9º lugar) e Basileia (10º, novamente) também estão na lista, enquanto a capital suíça, Berna, chega em 14º lugar em uma lista que apresenta oito cidades europeias entre as 10 primeiras. A pesquisa avaliou 231 cidades no mundo, a Mercer estabelece o ranking com base em critérios que incluem taxas de criminalidade, transporte público, tratamento do lixo, clima e fornecimento de eletricidade. A lista pode ser usada para calcular os salários dos trabalhadores expatriados enviados para destinos em todo o mundo, diz a Mercer. + sobre o que faz da Basileia um lugar tão bom de se viver A Suíça tem tradicionalmente se saído muito bem em tais classificações: embora os expatriados às vezes se queixem da dificuldade de integração e de conhecer os suíços, a estabilidade política, os cuidados de saúde e os altos salários aumentam a reputação do país. No relatório Mercer deste ano, o forte desempenho europeu foi contrastado pelo declínio das fortunas das cidades dos EUA, que caíram, exceto Nova York (44ª), onde a diminuição contínua das taxas de criminalidade permitiu que ela saltasse um ponto. No extremo inferior da escala, as cidades africanas e do Oriente Médio que enfrentam problemas de segurança saíram-se pior, com Bagdá sustentando a tabela apesar de "melhorias significativas nos serviços de segurança e saneamento nos últimos anos".