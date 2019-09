O Fletschhorn refletido no Lago Gibidum, cantão do Valais, na região sudoeste do país (Sondereggerfotos.ch)

O outono dá uma filigrana dourada à Suíça e é a melhor época para se fazer ótimas caminhadas.

Com 65.000 km de trilhas marcadas para caminhadas, a Suíça oferece opções para todos os níveis de dificuldade. Aqui está um mapa da rede:

Trail map mapa

Antes de empacotar sua mochila, calçar seus sapatos de caminhada e pegar a trilha, dê uma olhada nessas dicas que preparamos para você.

Onde posso encontrar inspiração?

A Suíça TurismoLink externo é um bom ponto de partida; atualmente, o órgão de promoção do turismo helvético apresenta uma lista das "32 caminhadas mais agradáveis"Link externo em todo o país (em português). Outros excelentes recursos são a Federação Suíça de CaminhadasLink externo e o Clube Alpino SuíçoLink externo. O site Hikr.orgLink externo é constantemente atualizado com as últimas dicas em vários idiomas.

Como sei se é uma trilha fácil ou difícil?

A sinalização é muito boa em toda a Suíça (e Liechtenstein), graças aos esforços dos entusiastas das caminhadas na década de 1930.

As trilhas que requerem menos esforço são marcadas com sinais ou setas amarelas, muitas vezes com um boneco com mochila e bengala. Os sinais que marcam a altitude, os cruzamentos e as distâncias são também amarelos e podem marcar diferentes tipos de trilhas. Eles dão uma estimativa do tempo que deve levar para chegar aos pontos mais próximos, incluindo estações de trem e paradas de ônibus.

64% das trilhas são amarelas, ou seja, são fáceis de percorrer

(© Keystone / Christian Beutler)

Sinais vermelhos e brancos, muitas vezes pintados em rochas, marcam trilhas onde os caminhantes podem esperar passagens íngremes e estreitas. "Os usuários devem estar seguros, não sofrer de vertigens e em boas condições físicas, bem como cientes dos perigos das montanhas", observa a federação de caminhadasLink externo.

As trilhas para caminhadas e escaladas de montanha representam 35% da rede

(Keystone / Alessandro Della Bella)

As trilhas para caminhadas alpinas são indicadas por sinais azuis e brancos. Essas trilhas muitas vezes cruzam campos de neve e geleiras, e podem exigir alguma escalada com uma corda, picareta e grampos. Com o derretimento das geleiras, essas trilhas estão se tornando mais difíceis.



Apenas 1% das trilhas são de estilo alpino

(Keystone / Arno Balzarini)

No inverno, a neve transforma muitas trilhas amarelas básicas em trilhas de inverno sazonais. Estas são marcadas por sinais cor-de-rosa. Nenhum equipamento especial é necessário, exceto botas de inverno decentes com uma boa sola para lidar com qualquer parte gelada.

Às vezes essas trilhas cruzam pistas de esqui e de trenó

(Schweizer Wanderwege)

Onde posso consultar a previsão do tempo?

Verifique sempre duas vezes o tempo antes de partir, pois a chuva pode traduzir-se em rochas escorregadias. O serviço meteorológico nacional, MeteoSwissLink externo, fornece previsões detalhadas, incluindo avisos de perigo, tais como ventos fortes ou avalanches. Se possível, descubra se o seu destino está envolto em nevoeiro, vendo os vídeos da webcam de teleféricos ou cabanas próximas.

Quem mantém todas essas trilhas?

Em uma legislação única no mundo, o artigo 88 da Constituição SuíçaLink externo exige que as trilhas suíças sejam mantidas em boas condições de segurança. Os trabalhos de manutenção são realizados em nível cantonal e municipal. Cerca de 1.500 voluntários e ajudantes assumem tarefas como o corte do mato, a reparação de escadas e o ajuste de placas de sinalização.



Quanto custa uma caminhada e quem paga?

Fora o uso de um "atalho", como os teleféricos, o esporte nacional é gratuito para todos os caminhantes. O dinheiro para a manutenção da rede vem dos cantões e de doações. O investimento anual totaliza cerca de CHF53 milhões ($53,4 milhões). De acordo com a federação de caminhadas, isso inclui manutenção operacional, reparo e sinalização da rede e outros custos. Além disso, o clube alpino investe várias centenas de milhares de francos por ano para manter e melhorar o acesso às suas cabanas e abrigos.

Qual é o nível de segurança das caminhadas na Suíça?

É importante ter certeza de que você está na trilha certa. Mas não importa a experiência e o cuidado que você tenha, há sempre um elemento de risco. Todos os anos, cerca de 20.000 caminhantes sofrem um acidente na Suíça; algumas dezenas morrem. No mês passado, quatro pessoas morreram e um deslizamento de terra que matou um caminhante e deixou vários outros presos nos Alpes Berneses.

Recentemente, Hans-Rudolf Keusen, geólogo e copresidente do Clube Alpino Suíço, disse à televisão pública suíça, SRFLink externo, que "fissuras e gargantas perigosas e muitas vezes difíceis de passar estão surgindo nas encostas por causa do derretimento das geleiras".

As autoridades locais geralmente bloqueiam as trilhas assim que sabem de um problema. Os caminhantes podem sempre consultar a federação de caminhadas ou o clube alpino para aconselhamento.







Adaptação: Fernando Hirschy, swissinfo.ch

