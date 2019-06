Why most of Switzerland’s prisoners are not Swiss

Aumenta a deportação de criminosos estrangeiros 25. Junho 2019 - 07:30 Em 2018, os tribunais suíços emitiram ordens de expulsão para 71% de todas as condenações que se qualificavam para a expulsão obrigatória. O número de estrangeiros condenados por um crime que receberam ordens de expulsão foi de 1.702, de acordo com informações divulgadas pelo Departamento Federal de Estatística na segunda-feira (24). A porcentagem é ligeiramente superior ao número registado em 2017 (69%). A maioria dos casos envolveu infratores do sexo masculino. Apenas um quarto das condenações de estrangeiros titulares de uma autorização de residência B ou C foram acompanhadas de uma ordem de expulsão. Os condenados por crimes que implicam uma pena de prisão mais longa tinham maior probabilidade de serem expulsos do país: a taxa de aplicação foi de 94% para penas de prisão superiores a dois anos. Nos casos em que os tribunais decidiram contra uma ordem de expulsão, os motivos não foram registados. O percentual das ordens de expulsão não inclui as condenações por furto e fraude no âmbito da segurança social e das prestações sociais, uma vez que estas não figuram de forma suficientemente pormenorizada no registo criminal, afirmou o serviço de estatística. Em 2018, o serviço foi criticado por ter comunicado os números de expulsão e teve de rever os seus dados, que inicialmente incluíam todas as categorias de condenações por fraude. A lei de deportação entrou em vigor em janeiro de 2017 e abrange a expulsão de estrangeiros residentes na Suíça que são condenados por uma série de crimes, como homicídio, danos corporais graves, agressão sexual e crimes graves contra a propriedade. Os eleitores aprovaram uma cláusula na lei que permite que os tribunais se abstenham de emitir uma ordem de expulsão em certos "casos de dificuldade".