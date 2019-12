O roubo ocorreu com a provável cumplicidade do motorista, que admitiu ter ajudado os assaltantes a transportar o dinheiro para outro veículo. Ele está preso e aguarda julgamento.

Assaltantes roubaram mais de quatro milhões de francos de um carro-forte no início de junho em Thunstetten, um vilarejo localizado no cantão de Berna.

"Vaud é o maior cantão da parte ocidental do país e todas as estradas que atravessam a região passam por ele. Portanto é um lugar atraente para essas empresas", declarou Métraux, completando. "Obviamente a Suíça torna-se um alvo ideal se não toma as mesmas medidas dos seus vizinhos. Porém é nossa obrigação velar pela segurança pública."

No entanto, as autoridades locais estão sob pressão da população, que não quer esperar pelas decisões tomadas na capital.

Feller apresentou um projeto de leiLink externo para permitir que carros-fortes possam circular nos horários de silêncio. No entanto, o governo federal recomendou o veto, argumentando que "carros-fortes pesando menos de 3,5 toneladas estão disponíveis no mercado" e que "não é necessário, portanto, fazer exceções à proibição geral de tráfego para veículos pesados nos domingos e à noite, pois prejudicaria a população."

Olivier Feller, deputado-federal pelo Partido Liberal, acredita que os carros-fortes são alvos fáceis, pois na Suíça são mais comumente veículos leves e não blindados como em outros países. O transporte de dinheiro ocorre geralmente à noite por razões de segurança. Também as leis de silêncio determinam que veículos com pesos que ultrapassem as 3,5 toneladas - como é o caso de carros blindados - não devem circular durante a noite ou nos domingos

Foi o mais recente caso de uma série de roubos noturnos de carros-fortes no cantão (estado) de Vaud, à oeste da Suíça. Desde 2006 já ocorreram 11 ataques semelhantes, do quais muitos os assaltantes chegaram a atirar ou espancar os motoristas das conduções.

Why is Switzerland a target for cash truck heists?

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Por que Suíça é paraíso de assaltantes de carros-fortes? Veronica DeVore e Simon Bradley 11. Dezembro 2019 - 16:00 O crime organizado também atua na Suíça: desde 2006 ocorreram mais de doze assaltos a carros-fortes na parte francófona do país. Porém em 2019, já foram três roubos violentos. Quem está por trás dos crimes e como a polícia está agindo? O crime ocorreu às 19:40, em 2 de dezembro. Habitantes de Daillens, um vilarejo dez quilômetros distante de Lausanne, viram dois veículos bloquearem o caminho de um carro-forte. Rapidamente vários criminosos saltaram e ameaçaram com armas os condutores. Depois de roubar a carta, incendiaram os três veículos antes de fugir. "Estávamos jantando quando ouvimos uma grande explosão e vimos as chamas à distância", revelou uma testemunha local ao canal televisivo SRF. Ele e a irmã pensaram que era um acidente e se preparam para sair de casa. Foi quando perceberam que se tratava de um assalto e chamaram a polícia. Foi o mais recente caso de uma série de roubos noturnos de carros-fortes no cantão (estado) de Vaud, à oeste da Suíça. Desde 2006 já ocorreram 11 ataques semelhantes, do quais muitos os assaltantes chegaram a atirar ou espancar os motoristas das conduções. A polícia local está investigando os detalhes do assalto em Daillens, porém já considera que os autores devem vir provavelmente da França vizinha. "Em geral esse tipo de crime é cometido por criminosos que vivem na região de Lyon, na França ou sem residência fixa", declarou à SRF o porta-voz da Polícia Cantonal de Vaud, Jean-Christophe Sauterel. Alvos fáceis? Olivier Feller, deputado-federal pelo Partido Liberal, acredita que os carros-fortes são alvos fáceis, pois na Suíça são mais comumente veículos leves e não blindados como em outros países. O transporte de dinheiro ocorre geralmente à noite por razões de segurança. Também as leis de silêncio determinam que veículos com pesos que ultrapassem as 3,5 toneladas - como é o caso de carros blindados - não devem circular durante a noite ou nos domingos Feller apresentou um projeto de lei para permitir que carros-fortes possam circular nos horários de silêncio. No entanto, o governo federal recomendou o veto, argumentando que "carros-fortes pesando menos de 3,5 toneladas estão disponíveis no mercado" e que "não é necessário, portanto, fazer exceções à proibição geral de tráfego para veículos pesados nos domingos e à noite, pois prejudicaria a população." Pressão sobre as autoridades No entanto, as autoridades locais estão sob pressão da população, que não quer esperar pelas decisões tomadas na capital. "Os ataques são chocantes e dramáticos. São chocantes para todos: a população, caminhoneiros e a segurança pública. Agora cabe aos políticos tomar medidas urgentes", declarou Béatrice Métraux, ministra da Segurança de Vaud, à televisão suíça. Na semana passada, a política apresentou um plano de ação. Este contém medidas para dissuadir os criminosos, dentre elas assegurando que as empresas de segurança utilizem exclusivamente veículos blindados para transportar dinheiro e outros valores. Além disso, limites aos valores transportados e sistemas que destruam a carga automaticamente em caso de assalto armado. Métraux declarou que o policiamento está sendo reforçado na região, especialmente próxima à fronteira. O governo convidou também empresas de segurança ativas no cantão para discutir propostas de combate ao crime. Uma região muito rica Analistas acreditam que o problema está ligado à situação econômica do cantão de Vaud: além de ser um centro de empresas de transporte de valores, o cantão também não regula o seu trabalho como ocorre em países vizinhos como a França. "Vaud é o maior cantão da parte ocidental do país e todas as estradas que atravessam a região passam por ele. Portanto é um lugar atraente para essas empresas", declarou Métraux, completando. "Obviamente a Suíça torna-se um alvo ideal se não toma as mesmas medidas dos seus vizinhos. Porém é nossa obrigação velar pela segurança pública." Outros crimes Assaltantes roubaram mais de quatro milhões de francos de um carro-forte no início de junho em Thunstetten, um vilarejo localizado no cantão de Berna. O roubo ocorreu com a provável cumplicidade do motorista, que admitiu ter ajudado os assaltantes a transportar o dinheiro para outro veículo. Ele está preso e aguarda julgamento.