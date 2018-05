As creches mais caras do mundo

A Suíça possui um dos sistemas de cuidados infantis mais caros do mundo, com demanda muito superior à oferta.

O Ministério dos Interior anunciou a decisão do governo de ampliar o financiamento para um terceiro ciclo. Esta decisão foi tomada contra as recomendações da Comissão de Ciência, Educação e Cultura.

Hora da merenda em uma creche de Zurique: até as crianças atingirem a idade escolar obrigatória (4-5 anos), os pais têm de arcar com os custos elevados e com a falta de vagas nas creches.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Governo derruba plano de expansão de creches SDA-ATS 17. Maio 2018 - 11:14 Na quarta-feira, o Conselho Federal retirou seu apoio a um programa de estímulo para aumentar a disponibilidade de vagas em creches de todo o país, argumentando que a responsabilidade deve recair sobre cantões e municípios. Nos últimos 15 anos, o governo suíço gastou um total de 350 milhões de francos suíços para aumentar as opções de cuidados infantis, em uma tentativa de diminuir a diferença entre oferta e demanda. O Ministério dos Interior anunciou a decisão do governo de ampliar o financiamento para um terceiro ciclo. Esta decisão foi tomada contra as recomendações da Comissão de Ciência, Educação e Cultura. Cabe agora ao Parlamento suíço a decisão final sobre se o programa será renovado. O financiamento do governo criou 57.383 novas vagas em todo o país desde 2003, tanto em creches quanto em centros de atendimento escolar suplementares. A Suíça possui um dos sistemas de cuidados infantis mais caros do mundo, com demanda muito superior à oferta. De acordo com uma pesquisa recente, cerca de 20% das crianças em idade pré-escolar e em idade escolar não podem ser cuidadas fora de casa, apesar das necessidades de mães e pais que trabalham.