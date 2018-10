Globalmente, o Japão tem sido tradicionalmente o único concorrente para o uso ferroviário da Suíça, embora as estatísticas do país asiático não tenham sido incluídas neste estudo.

Suíços são os que mais andam de trem na Europa 05. Outubro 2018 - 10:53 Os últimos números da Europa confirmam a reputação da Suíça como um país de trens, com viagens médias e quilômetros percorridos por habitante muito mais altos do que em outros lugares. Cerca de 72 viagens e 2.463 quilômetros: este foi o tempo médio de trem para cada residente suíço em 2016, segundo dados do Eurostat divulgados pelo Litra, o serviço suíço de informações para transporte público. Isso deixa a nação alpina bem à frente de outros países da Europa, com a Áustria (1.425 km) e a França (1.354 km) registrando as próximas maiores distâncias. O Luxemburgo (38) e a Dinamarca (37) são os próximos mais frequentes. Na extremidade inferior da escala (que não inclui todos os países europeus; a Bélgica e a Holanda, por exemplo, mantêm suas estatísticas confidenciais). Os passageiros irlandeses pegam o trem apenas nove vezes por ano para um total de 416 quilômetros. Os números representam um aumento nas estatísticas de 2015, com cada cidadão suíço viajando 13 vezes mais e 186 quilômetros a mais do que naquele ano. Apesar da Suíça ser regularmente elogiada pela qualidade e pontualidade de sua rede ferroviária, a demanda crescente não vem sem problemas: a absorção do fluxo de passageiros em uma rede já densa deverá ser difícil nas próximas décadas. Globalmente, o Japão tem sido tradicionalmente o único concorrente para o uso ferroviário da Suíça, embora as estatísticas do país asiático não tenham sido incluídas neste estudo.