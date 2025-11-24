A febre das cebolas toma conta de Berna

A tradicional feira anual da cebola de Berna, conhecida como Zibelemärit em suíço-alemão, teve um início movimentado nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, apesar das más condições meteorológicas. Espera-se que dezenas de milhares de pessoas participem do evento na capital suíça.

As ruas do centro histórico de Berna começaram a ganhar vida pouco depois das 4h da manhã de segunda-feira, informou a agência de notícias Keystone-SDA. Com temperaturas pouco acima de zero, os primeiros visitantes passearam pela praça principal, a Bundesplatz, e apreciaram as tranças de cebolas.

Acordando cedo para ir ao Zibelemärit

