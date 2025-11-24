A febre das cebolas toma conta de Berna
A tradicional feira anual da cebola de Berna, conhecida como Zibelemärit em suíço-alemão, teve um início movimentado nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, apesar das más condições meteorológicas. Espera-se que dezenas de milhares de pessoas participem do evento na capital suíça.
As ruas do centro histórico de Berna começaram a ganhar vida pouco depois das 4h da manhã de segunda-feira, informou a agência de notícias Keystone-SDA. Com temperaturas pouco acima de zero, os primeiros visitantes passearam pela praça principal, a Bundesplatz, e apreciaram as tranças de cebolas.
Acordando cedo para ir ao Zibelemärit
Há muito tempo, o Zibelemärit é mais do que apenas uma feira de hortaliças onde se vendem toneladas de cebolas, alhos, cenouras e alhos-porós. Os curiosos também encontram inúmeras barracas de feira e balcões ao ar livre.
O Zibelemärit remonta ao século XIX e sempre acontece na quarta segunda-feira de novembro. Desde 2011, ele figura na lista oficial das tradições vivas da Suíça.
Adaptação: Fernando Hirschy
