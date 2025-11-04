Fato ou fake?

“‘É verdade que…?’ Nossa redação recebe diariamente diversas perguntas dos leitores, seja através das redes sociaisLink externo, por e-mail ou nos debates abertos. Para responder a essas dúvidas, lançamos a série de vídeos Verdade ou Mentira?, em que esclarecemos o que é fato e o que é boato.”

Será que todos na Suíça são ricos? Ou que os suíços, em geral, são antipáticos? Moradores, turistas, imigrantes e observadores casuais têm todo o direito de formar suas opiniões. E algumas suposições sobre os suíços podem até render boas risadas. Entre elas, por exemplo, a ideia de que não se pode dar descarga depois das dez da noite ou que é proibido ter apenas um porquinho-da-índia. Curiosamente, apenas uma dessas histórias é verdadeira.

Nós avaliamos alguns desses “mitos”…

Como trabalhamos

Como garantimos a precisão dos nossos artigos e vídeos? De que forma rastreamos e verificamos as fontes? E o que significa o certificado JTI? Você nos enviou essas e outras perguntas sobre o nosso trabalho. E nós as respondemos na série de vídeos “Como trabalhamos“.

Nossa checagem de fatos

Verdadeiro, enganoso, falso ou não comprovado? Analisamos afirmações factuais feitas por figuras públicas e outras pessoas sobre a Suíça e avaliamos sua veracidade.

Mas como essas afirmações são verificadas? Descubra neste artigo:

Confira abaixo nossas verificações de fatos. Tem alguma afirmação sobre a Suíça da qual você não tem certeza? Envie sua sugestão pelo formulário de feedback no topo da página ou escreva para a gente por e-mail: portuguese@swissinfo.ch.