Fato ou fake?

Saiba como atuamos, tire suas dúvidas sobre a Suíça e explore nossas checagens de fatos. Aqui você encontra vídeos, artigos e respostas sobre os principais temas suíços.

“‘É verdade que…?’ Nossa redação recebe diariamente diversas perguntas dos leitores, seja através das redes sociaisLink externo, por e-mail ou nos debates abertos. Para responder a essas dúvidas, lançamos a série de vídeos Verdade ou Mentira?, em que esclarecemos o que é fato e o que é boato.”

Vídeo mais recente:

Comércio ilegal de resíduos movimenta bilhões e ameaça saúde

Montanhas de lixo

Este conteúdo foi publicado em Mesmo países com regras rígidas, como a Suíça, lutam contra o tráfico ilegal de resíduos. Carros velhos, eletrônicos e pneus cruzam fronteiras ilegalmente, gerando bilhões e ameaçando a saúde global.

Será que todos na Suíça são ricos? Ou que os suíços, em geral, são antipáticos? Moradores, turistas, imigrantes e observadores casuais têm todo o direito de formar suas opiniões. E algumas suposições sobre os suíços podem até render boas risadas. Entre elas, por exemplo, a ideia de que não se pode dar descarga depois das dez da noite ou que é proibido ter apenas um porquinho-da-índia. Curiosamente, apenas uma dessas histórias é verdadeira.

Nós avaliamos alguns desses “mitos”…

Demografia

Falso ou verdadeiro nos mitos helvéticos

Até que ponto os clichés sobre a Suíça são verdadeiros? Jornalistas da SWI swissinfo.ch buscam a veracidade por trás de muitas informações divulgadas sobre o país

Como trabalhamos

Como garantimos a precisão dos nossos artigos e vídeos? De que forma rastreamos e verificamos as fontes? E o que significa o certificado JTI? Você nos enviou essas e outras perguntas sobre o nosso trabalho. E nós as respondemos na série de vídeos “Como trabalhamos“.

Como trabalhamos: nossas fontes

Este conteúdo foi publicado em Quem são as nossas fontes? Elas podem manter o anonimato? Anand Chandrasekhar explica como trabalham os jornalistas da swissinfo.ch

Como trabalhamos: moderação de comentários

Este conteúdo foi publicado em Comentários são censurados na swissinfo.ch? Como moderamos os debates? E quais são as dificuldades? Descubra as respostas clicando neste vídeo.

Como trabalhamos: qualidade

Este conteúdo foi publicado em Como podemos garantir que nosso conteúdo está correto? Existe censura na SWI swissinfo.ch? Nosso editor-chefe Mark Livingston responde suas perguntas.

Como trabalhamos: artigos opinativos

Este conteúdo foi publicado em Neste vídeo, a editora da SWI swissinfo.ch, Virginie Mangin, explica o que são os artigos opinativos e como os selecionamos.

Como trabalhamos: escolha dos temas

Este conteúdo foi publicado em Qual vai ser o tema da próxima reportagem? Neste vídeo explicamos como decidimos sobre o que será publicado na nossa página.

Como trabalhamos: debates de leitores

Este conteúdo foi publicado em Neste vídeo, Veronica DeVore, nossa chefe de Audiência, explica nossos debates e porque escolhemos este formato para interagir com você.

Como trabalhamos: a certificação JTI

Este conteúdo foi publicado em Vocês, nossos leitores, gostariam de saber como trabalhamos. Neste vídeo, Veronica DeVore, chefe de audiência, explica o que significa o selo “JTI”.

Ficou com alguma dúvida que não foi respondida nos vídeos? Conte para a gente abaixo!

Nossa checagem de fatos

Verdadeiro, enganoso, falso ou não comprovado? Analisamos afirmações factuais feitas por figuras públicas e outras pessoas sobre a Suíça e avaliamos sua veracidade.

Mas como essas afirmações são verificadas? Descubra neste artigo:

Como trabalhamos

Working at swissinfo.ch

Este conteúdo foi publicado em Examinamos os fatos e fornecemos o contexto utilizando informações disponíveis ao público e entrevistas.   Nossas verificações dos fatos são objetivas e a escolha de afirmações a serem verificadas é imparcial.  Escolhendo fatos para a verificação Nós selecionamos declarações feitas por personagens públicas que podem levar os leitores a se questionar: “É verdade o que ele está…

Confira abaixo nossas verificações de fatos. Tem alguma afirmação sobre a Suíça da qual você não tem certeza? Envie sua sugestão pelo formulário de feedback no topo da página ou escreva para a gente por e-mail: portuguese@swissinfo.ch.

Entre notícias falsas e fatos: a responsabilidade da mídia internacional 

Este conteúdo foi publicado em 2025 começa com Trump novamente no comando nos EUA, desafios à mídia tradicional e democracias sob pressão. Em um mundo polarizado, a confiança na informação será crucial. Swissinfo segue firme no compromisso com a verdade.

Qual tema da diplomacia suíça você gostaria de ver no nosso site?

A neutralidade é um pilar da diplomacia suíça, mas nem sempre bem compreendida. Ex.: Putin acusou a Suíça de romper neutralidade ao sancionar a Rússia, mas isso já ocorreu antes. O que mais devemos explorar? Opine!

Desmascarando a propaganda russa sobre a Suíça

Este conteúdo foi publicado em As autoridades russas e a mídia oficial alegam que as sanções suíças contra a Rússia e os ativos russos violam a neutralidade da Suíça.

Porquinhos-da-índia solitários e outros estranhos mitos sobre a Suíça

Este conteúdo foi publicado em Recebemos desde questões urgentes sobre barulhos noturnos na vizinhança até dúvidas sobre ouro escondido, carne de cachorro, túneis cheios de explosivos nas estradas – e a pergunta talvez mais frequente: Vanessa, é possível fazer um monte de coisas na Suíça, mas se elas são estritamente legais é outra coisa. É claro que você pode comprar…

Suíços usam estatísticas públicas para combater ‘fake news’

Este conteúdo foi publicado em A organização responsável pela produção de estatísticas oficiais na Suíça está enfrentando um desafio diferente de qualquer outro em seus 150 anos de história: a proliferação de dados de fontes não oficiais e às vezes duvidosas. Na era digital, essas informações não verificadas podem fazer as rondas rapidamente e até mesmo distorcer os fatos. “Para…

Um longa batalha para combater as notícias falsas

Este conteúdo foi publicado em Notícias falsas foram destaques nas manchetes da imprensa internacional em 2016. Alguns críticos consideram que elas foram um fator fundamental na eleição de Donald TrumpLink externo. Após desmentir que tenha influenciado na escolha dos eleitores, a mais popular rede social do mundo começou a testar novas medidas para limitar a desinformação na rede. De gigantes como…

