Fato ou fake?

“‘É verdade que…?’ Nossa redação recebe diariamente diversas perguntas dos leitores, seja através das redes sociaisLink externo, por e-mail ou nos debates abertos. Para responder a essas dúvidas, lançamos a série de vídeos Verdade ou Mentira?, em que esclarecemos o que é fato e o que é boato.”
Comércio ilegal de resíduos movimenta bilhões e ameaça saúde
Mesmo países com regras rígidas, como a Suíça, lutam contra o tráfico ilegal de resíduos. Carros velhos, eletrônicos e pneus cruzam fronteiras ilegalmente, gerando bilhões e ameaçando a saúde global.
Será que todos na Suíça são ricos? Ou que os suíços, em geral, são antipáticos? Moradores, turistas, imigrantes e observadores casuais têm todo o direito de formar suas opiniões. E algumas suposições sobre os suíços podem até render boas risadas. Entre elas, por exemplo, a ideia de que não se pode dar descarga depois das dez da noite ou que é proibido ter apenas um porquinho-da-índia. Curiosamente, apenas uma dessas histórias é verdadeira.
Nós avaliamos alguns desses “mitos”…
Demografia
Falso ou verdadeiro nos mitos helvéticos
Até que ponto os clichés sobre a Suíça são verdadeiros? Jornalistas da SWI swissinfo.ch buscam a veracidade por trás de muitas informações divulgadas sobre o país
Como garantimos a precisão dos nossos artigos e vídeos? De que forma rastreamos e verificamos as fontes? E o que significa o certificado JTI? Você nos enviou essas e outras perguntas sobre o nosso trabalho. E nós as respondemos na série de vídeos “Como trabalhamos“.
Como trabalhamos: o impacto das nossas reportagens
Como os jornalistas da SWI swissinfo.ch investigam para realizar suas reportagens? E qual impacto elas podem ter? Assista o vídeo.
Verdadeiro, enganoso, falso ou não comprovado? Analisamos afirmações factuais feitas por figuras públicas e outras pessoas sobre a Suíça e avaliamos sua veracidade.
Mas como essas afirmações são verificadas? Descubra neste artigo:
Como trabalhamos
Examinamos os fatos e fornecemos o contexto utilizando informações disponíveis ao público e entrevistas. Nossas verificações dos fatos são objetivas e a escolha de afirmações a serem verificadas é imparcial. Escolhendo fatos para a verificação Nós selecionamos declarações feitas por personagens públicas que podem levar os leitores a se questionar: “É verdade o que ele está…
Confira abaixo nossas verificações de fatos. Tem alguma afirmação sobre a Suíça da qual você não tem certeza? Envie sua sugestão pelo formulário de feedback no topo da página ou escreva para a gente por e-mail: portuguese@swissinfo.ch.
Entre notícias falsas e fatos: a responsabilidade da mídia internacional
2025 começa com Trump novamente no comando nos EUA, desafios à mídia tradicional e democracias sob pressão. Em um mundo polarizado, a confiança na informação será crucial. Swissinfo segue firme no compromisso com a verdade.
A neutralidade é um pilar da diplomacia suíça, mas nem sempre bem compreendida. Ex.: Putin acusou a Suíça de romper neutralidade ao sancionar a Rússia, mas isso já ocorreu antes. O que mais devemos explorar? Opine!
Porquinhos-da-índia solitários e outros estranhos mitos sobre a Suíça
Recebemos desde questões urgentes sobre barulhos noturnos na vizinhança até dúvidas sobre ouro escondido, carne de cachorro, túneis cheios de explosivos nas estradas – e a pergunta talvez mais frequente: Vanessa, é possível fazer um monte de coisas na Suíça, mas se elas são estritamente legais é outra coisa. É claro que você pode comprar…
Suíços usam estatísticas públicas para combater ‘fake news’
A organização responsável pela produção de estatísticas oficiais na Suíça está enfrentando um desafio diferente de qualquer outro em seus 150 anos de história: a proliferação de dados de fontes não oficiais e às vezes duvidosas. Na era digital, essas informações não verificadas podem fazer as rondas rapidamente e até mesmo distorcer os fatos. “Para…
Notícias falsas foram destaques nas manchetes da imprensa internacional em 2016. Alguns críticos consideram que elas foram um fator fundamental na eleição de Donald TrumpLink externo. Após desmentir que tenha influenciado na escolha dos eleitores, a mais popular rede social do mundo começou a testar novas medidas para limitar a desinformação na rede. De gigantes como…