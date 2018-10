Este conteúdo foi publicado em 13 de Outubro de 2018 15:00 13. Outubro 2018 - 15:00

Burocracia, dinheiro e apólices de seguro podem atravancar a passagem para o outro mundo. (Keystone)

Uma queda em uma caminhada ou um ataque cardíaco súbito pode levar as suas férias suíças a um fim abrupto. Quão difícil é garantir que seus restos mortais cheguem em casa?

A aposentada indiana Susanta Mukhopadhya não fazia ideia de que a sua vida viraria de cabeça para baixo nas suas férias na Suíça. Ele havia reservado uma viagem de ônibus de 12 dias pela Europa e no seu segundo dia na nação alpina aconteceu o pior. Sua esposa de 64 anos desmaiou em uma caminhada perto de Leysin, no oeste do país. A guia da excursão, uma mulher indiana, não sabia o que fazer.

“Quando minha esposa desmaiou na estrada, a agente da excursão estava tentando ligar para Bombaim para mais instruções. Ela não tinha contatos locais, nem mesmo o número de telefone de um hospital ”, disse Mukhopadhya à swissinfo.ch.



Felizmente, um casal suíço notou a comoção e ligou para os serviços de emergência médica. Dentro de 15 minutos os paramédicos estavam no local.



“Foi só então que percebi a gravidade da situação da minha esposa. Ela havia sofrido um ataque cardíaco súbito e fulminante”, diz Mukhopadhya.

Ela foi transportada para o Hospital Universitário de Lausanne, a uma hora de distância, onde morreu poucas horas depois.

“Não tenho dúvidas de que minha esposa recebeu o melhor atendimento médico possível, mas a verdadeira tragédia ocorreu após a morte dela. Tudo o que enfrentei foi horrível”, diz Mukhopadhya.



Dinheiro e papelada

O primeiro problema foi a língua. Quase ninguém no hospital falava inglês. Felizmente, a ministra das Relações Exteriores da Índia, amiga de Twitter, Sushma Swaraj, respondeu ao tweet de um conhecido pedindo ajuda e solicitou à embaixada indiana que prestasse auxílio.

tweet tweet of Indian foreign minister Sibi George - I know being Sunday, the offices must be closed. But you get in touch with the family and provide them all assistance. @IndiainSwiss https://t.co/QKMW5hQ2vb%3c/a%3e%3c/p%3e— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 13, 2018

Os funcionários da embaixada conseguiram ajudar com a barreira da língua, mas restaram mais obstáculos. Mukhopadhya imediatamente informou a companhia de seguros indiana de quem ele havia comprado um seguro de viagem. A empresa de seguros enviou-lhe um formulário para cobrir todos os pagamentos antecipados (facilidade de pagamento sem dinheiro). Mas havia um porém. A seguradora exigiu uma certidão de óbito e um relatório médico detalhado.

“O médico me disse que eles não estão autorizados a emitir atestado de óbito. Eles emitem um relatório interno e o enviam para a autoridade apropriada que emite o atestado de óbito. Fomos informados de que, só para o atestado, poderia levar de 8 a 10 dias ”, diz Mukhopadhya.



O relatório médico poderia levar um mês, pois diferentes departamentos do hospital estavam envolvidos e cada um deles deveria fornecer um relatório separado. A falta de atestado de óbito e boletim médico significava nenhum apoio financeiro de seguro e Mukhopadhya teve que pagar um depósito de 10 mil francos (US $ 10,169) para liberar o corpo de sua esposa no necrotério do hospital (e pagar o restante da conta do hospital mais tarde).

“Felizmente, éramos um grupo de seis amigos viajando juntos e juntamos nossos cartões de crédito para pagar a quantia”, diz ele.

A embaixada indiana recomendou o abandono da idéia de transportar o corpo para a Índia, já que o procedimento é muito longo e significaria gastar mais dinheiro com estadias em hotéis. Mukhopadhya decidiu cremar sua esposa na Suíça. Uma associação indiana ajudou-o a encontrar uma companhia funerária para ajudar nas formalidades. Cerca de 24 horas e CHF 2.500 depois, o corpo foi cremado na Suíça.

Mas Mukhopadhya não podia simplesmente levar as cinzas de sua esposa para casa em seu voo de volta. A urna contendo as cinzas precisava ser liberada pelas alfândegas suíça e indiana, o que pode levar de dois a três dias. Mukhopadhya teve que voltar para casa de mãos vazias e a urna foi recolhida por seu filho - que veio dos Estados Unidos, onde reside - do escritório da embaixada indiana na capital suíça, Berna. Enquanto isso, a companhia de seguros disse que as cinzas não estavam incluídas em sua definição de restos mortais e Mukhopadhya teve que pagar todas as despesas para trazer a urna de volta.

Dois meses depois, ele recebeu a conta do hospital da Suíça. Ele ainda tinha cerca de CHF 23.000 para pagar e começou a receber lembretes educados para liquidar suas dívidas. Depois de ameaçar entrar em contato com o ministro das Relações Exteriores, a companhia de seguros concordou em fornecer uma garantia ao hospital para pagar o valor do saldo. Ele ainda está tentando recuperar parte dos 20.000 francos suíços que gastou na Suíça nesses quatro dias horríveis.

Morrer: modo de usar Daniela Roth, porta-voz da Jungfraujoch, um dos destinos turísticos suíços mais populares para os indianos, diz o seguinte: “Se um turista morrer em Jungfraujoch, o corpo será transportado de helicóptero ou trem para a aldeia de Lauterbrunnen no vale abaixo. Lá a polícia cuida disso. Tanto quanto sei, a polícia entra em contato com a embaixada e se encarrega das demais inspeções e transporte do corpo”. Letizia Paladino, porta-voz da polícia cantonal de Berna - sob cuja jurisdição pertence a Jungfraujoch - indicou que a polícia geralmente não está envolvida no caso de mortes naturais: “A polícia desempenha um papel importante nas mortes apenas se forem mortes extraordinárias [não naturais]. Em tais casos, um dos nossos deveres é estabelecer as causas e circunstâncias da morte. A outra é identificar o corpo da vítima. Uma vez estabelecida a identidade, a família é informada pela embaixada. O corpo será entregue a este último (ou às autoridades municipais competentes) assim que for liberado pelo procurador público competente. No caso de morte natural, a polícia não está necessariamente envolvida”. De acordo com Gerald Dérivaz, do cartório do cantão de Vaud - que abriga atrações turísticas como o Castelo de Chillon e o Museu Chaplin -, autoridades locais e burocratas são responsáveis ​​pela maioria das formalidades que envolvem um corpo morto. “Qualquer morte (suíça ou estrangeira) deve ser comunicada ao cartório competente, ou seja, do local onde a pessoa morre. Esta é uma obrigação legal." O cartório registra a morte assim que a identidade da pessoa tenha sido determinada através de registros existentes ou documentos de identidade. Depois disso, o transporte do corpo de um estrangeiro que morreu na Suíça deixa de ser responsabilidade das autoridades do cartório de registro, mas das autoridades administrativas competentes e está previsto na legislação federal e nas convenções internacionais às quais a Suíça aderiu. Se o local do enterro ou da cremação for no exterior, o transporte do falecido requer um documento de autorização do prefeito do distrito em que ocorreu a morte, bem como o relatório do legista do município do local da morte. Estes documentos só podem ser obtidos mediante o fornecimento de um certificado de de óbito do cartório de registro pertinente. Além disso, é necessário um documento médico que ateste que não existem riscos para a saúde que impeçam o transporte do corpo. O ok da autoridade aduaneira também é necessário e eles têm que indicar claramente o destino final do corpo.

Aqui termina o infobox



